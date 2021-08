Spela Tillsammans med Speltjänst - oslagbar komb!

Speltjänst är ett genialt spelverktyg för reducerade system och såväl proffs som amatörer har de senaste åren använt det med stor framgång. I kombination med att spela ihop med andra är receptet oslagbart.

Testa att Spela Tillsammans med Speltjänst, vilket ger dig det bästa av tre världar:



Spela Tillsammans - Större system och bättre vinstchans

"Hälften så dyrt men dubbelt så roligt" brukar man säga och det kan vi verkligen instämma i. Med en större kassa förbättras vinstchansen avsevärt och är man ett spelgäng kan man enkelt turas om att ansvara för spelen i sitt lag. Ett tips är att skapa ett gemensamt konto där ni kan logga in och jobba med systemet under veckan och ända fram till spelstopp. T ex: Du gör i ordning "ramen", det vill säga hur grundsystemet ska se ut. Därefter väljer gänget varsin symbol eller färg och alla sätter varsitt krav: Det i grunden stora systemet reduceras ner till er kostnadsnivå och lyckas alla med sina, troligtvis rimliga, krav kommer ni ofta vara nära de fina vinsterna.

Speltjänst - Reducera bort kalla rader så räcker pengarna längre

På Speltjänst.se kan du skräddarsy ditt system och betala för de mest intressanta raderna. På så sätt räcker pengarna längre och du höjer spelvärdet på varje system. Har du svårt att få råd med miljonskrällarna? Med Speltjänst kan du ta med flera av dem på ett billigt sätt då du kan sätta kravet att en av dem ska/får vinna. Samma sak om du ofta väljer fel spikar: Plocka ut fyra starka vinnare och kräv att tre av dem ska vinna; på så sätt kan den där fjärde få förlora och du är ändå med och slåss om 13-rättspotten. Man kan även rangordna sina idéer och sätta hårdast krav på de bästa.

Gratis - Varje krona går till systemet, både från dig och dina spelpolare

När du spelar med Speltjänst är det trots alla geniala funktioner helt gratis. Vill du ha tips på vägen och samtidigt stärka spelkassan så rekommenderar vi att du är med i vårt Spela Tillsammans-lag. Även det är helt gratis och varje satsad krona går till systemet. Med verktyget kan du testa dig fram och hitta ditt sätt att spela. Man vill givetvis optimera sina system så mycket som möjligt men ändå trivas och känna sig bekväm när man klickar. En del gillar färgreducering bäst medan andra tar steget över till utgångsreduceringar där man kan ha ett lag/tecken med i flera olika krav. Det är en jättebra funktion för de som vill förfina kupongen lite extra och inte lämnar något åt slumpen.

