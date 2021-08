EKWALL: Det blev en sån där mäktig europakväll i Malmö

Malmö FF är på väg att göra det igen.

Efter 2-0 mot Ludogorets står MFF med ena benet i Champions League.

Och visar återigen vägen för svensk fotboll; ingenting är omöjligt.

Det blev ännu en sån där mäktig europakväll i Malmö.

Ljudkulissen, självförtroendet, pressen, viljan, modet, kraften och vittringen.

Då är Malmö FF nästan oslagbara på nivån under gruppspelet.

2-0 kunde lätt varit 3-0, borde möjligen varit 4-0.

Anders Christiansen var en gigant (inget nytt på den himmelsblå himlen dör), Johan Dahlin strålande i målet, försvarsspelet satt, Lewicki sprang gör tre.

Och så vidare.

Nytt?

Ja, han den nya.

Bir

Man

Ce

Vic

Antonio Colak var ett etablerat namn som kunde bli det han har blivit, den "nya" Markus Rosenberg-typen, om han hittade rätt i MFF-miljön.

Veljko Birmancevic?

Han tillhörde Partizan i Belgrad och förvisso gjort några få ungdomslandskamper för Serbien, men harvat runt på lån i Teleoptik, Rad och det där ängagänget Cukaricki som Hammarby manglade i Conference-kvalet.

Hur nosar man upp en sån oslipad 23-årig diamant?

Sannolikt tack vare förre scoutingchefen (numera sportchef i Öster) Vito Stavljanin med bra Balkan-kontakter.

Men ändå.

Det här är ju en spelare som hade kunnat röja runt i bra mycket större klubbar i Europa och vad var det Partizan inte såg?

Vi kunde snabbt se att Veljko Birmancevic hade speeden, en genombrottsspelare. Men möjligen brister i defensiven. Birmancevics första allsvenska start, mot IFK Norrköping borta, var ett smärre fiasko och han blev utbytt i paus.

På kort tid har han växt till Malmös bästa offensiva kraft i skuggan av Colak.

Men mycket mer än fart i kroppen.

Passningen till Colaks 1-1 mot Rangers i Glasgow var högklassig och nu hade han en minst lika intelligent fram till Anders Christiansen i första halvlek. Slutade med ett skott. i stolpen.

Hasse Backe talade om att Birmancevic, med normal utveckling, kan bli en 100-miljonersman.

Jag skulle säga att han kan vara värd mer än så redan nu.

På planen.

Det är en spelare som kan ta Malmö FF till allsvenskt guld och en plats i Champions League, det är värt långt mycket mer än 100 millar vid en försäljning.

Malmö FF är så otroligt imponerande i de här större europamatcherna (not so much mot Riga och HJK och sånt).

Det är som att de följer en mall som de huggit i sten någonstans i plattsättningen utanflr Stadion.

Ingen jävel ska släppas över bron och varenda spelare vet vad som krävs. Och de gör det i en enda gemensam rörelse.

Det är övertygande och det är imponerande.

För att det går att tycka att Ludogorets var en angenäm play off-motståndare - i jämförelse med andra - men de kom hit genom att ta sig förbi grekiska Champions League-veteranerna Olympiakos.

Det är inget skitlag och det kommer bli en helt annan resa i Bulgarien eftersom alla matcher lever sina egna liv, men det trodde vi förstås också när Malmö FF skulle resa till Ibrox i Glasgow.

Ingenting är klart, inte någonstans.

Men Malmö FF har skapat förutsättningar som är bättre än någonsin tidigare.

Matchrapporter: IFK Göteborg vann borta mot Malmö Malmö fortsätter nolla motståndarna – har fyra nollor i rad Malmö avgjorde mot Mjällby efter paus Malmö utklassade Degerfors på bortaplan Malmö toppar tabellen efter seger mot Sirius