LÜHR: Ögonen behöver vara galnare än vanligt ikväll

Det är nära nu.

En ny fullträff på Stadion och Malmö FF kan känna lukten av gruppspelet i Champions League.

Och det känns ju mer troligt än något annat.

Fullträffen på hemmaplan, alltså.

För när allvaret i Europa kommer till Stadion då är färska allsvenska missräkningar mot IFK Göteborg (2-3) och Halmstad (0-0) som bortblåsta.

Då är allt utom avancemang oviktigt, och det har varit en styrka som Malmö FF effektivt visat upp gång efter gång, och år efter år när man ekonomiskt och sportsligt ryckt sönder det inhemska fältet via avancemang till Champions League- och Europa League-gruppspel

Malmö FF leder kanske inte den härligt oförutsägbara allsvenskan just nu, men man har häng och klart slagläge inför hösten. Gott om tid att jaga ifatt och förbi, det är i alla fall det som logiken säger oss.

Lugnt där alltså för tillfället.

Och nästa vecka kan klubben också vara 160 miljoner kronor rikare.

Det är summan som ett avancemang till Champions Leagues gruppspel ger Malmö FF 2021, och väl där ger varje seger (inte enkelt, men ändå) 33 miljoner kronor.

Ett kryss elva miljoner.

Det är oerhörda siffror, så klart. Svåra att ta in.

Då är det enklare att få hjärnan att acceptera att Jon Dahl Tomasson har ett riktigt bra läge att ta sig förbi det bulgariska storlaget Ludogorets.

För bragden på Ibrox sitter kvar i alla fall på mina näthinnor.

Hur man vred sig ut ett svårt skotskt krysstag och vände 0-1 till 2-1 (och sammanlagt 4-2) mot Glasgow Rangers med en man utvisad.

Jag ska säga att jag inte vet, och jag vet inte om någon kan säga bergsäkert om Ludogorets är så mycket bättre än Rangers - det får vi väl se ikväll kl 21.00.

Men på förhand känns den här uppgiften långt ifrån omöjlig.

Snarare tvärtom.

Barriärer och mentala Europa-spärrar, som uppenbarligen låser övriga svenska klubbar på samma äventyr säsong efter säsong, är sedan Champions League-åren 2014 och 2015 bortsprängda i Malmö.

Visst, man får lite marginaler med sig (nu är till exempel skicklige vänsteryttern Kiril Despodov avstängd i första mötet, senast var det en trio Rangers-spelare som missade samma match), men framför allt skaffar man sig egna marginaler.

Daniel Andersson och hans team har ännu en gång visat enorm fingertoppskänsla i sina värvningar av Antonio Colak och Veljko Birmancevic. Duon har visat sig var den spets laget desperat saknade inför säsongen och mycket mer än så, och Colak och Birmancevic har visat sig vara tungan på Europa-vågen så här långt.

Man kan fnysa och säga att “det är väl inte svårt att värva om man dyker i ett kassavalv lika stort som Joakim von Ankas”, men det är ju långt ifrån hela sanningen.

Det är ett oerhört skickligt ledarjobb, som nu garanterat hundra miljoner kronor in eftersom segern över Glasgow Rangers garanterade en plats i Europa Leagues gruppspel.

Det räcker med att kolla in Oscar Lewickis kroppsspråk inför avsparkarna för att begripa att det finns en beslutsamhet i de internationella prestationerna.

Lewicki har alltid varit en favorit, och den “no bullshit”-attityd han visar upp både i allsvenskan och i Europa är inspirerande. Jag minns ett tillfälle när just Birmancevic inför en avspark mot Mjällby stod vid mittlinjen och smågarvade med utlånade lagkompisen Amin Sarr.

Lewicki gick bara fram och drog bort Birmancevic från gemytet, och förklarade säkert tydligt varför man åkt till Strandvallen den här dagen.

Och det var inte för att vara träffa gamla kompisar.

Samma galna vinnarblick tar Lewicki med sig in i startelva-ringen sekunderna innan domaren blåser igång, och mittfältaren som aldrig viker ned sig i kampen på planen har successivt utvecklat sitt ledarskap med en tydlig kravställan på lagkamraterna.

Och ikväll behöver ögonen kanske vara galnare än vanligt.

Malmö FF är på väg att ännu en gång göra något enormt i Europa, men då krävs ett perfekt avstamp hemma på Stadion.

