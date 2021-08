AIK-ikonen i ny lång intervju - haft tankar på att sluta

Han rankar årets AIK som en av de bästa upplagor han spelat i.

Och köper utan problem sin roll om bänkspelare.

Men Per Karlsson, 35, känner också en frustration över att inte nå upp till den kapacitet han vet att han besitter.

Och erkänner att tankar på slutet har funnits där under den långa skadeperioden.

– Det har funnits sådana stunder, men jag har kontrakt nästa år också och i dagsläget så kommer jag att starta den försäsongen också, säger Karlsson till FotbollDirekt.

Den mixade zonen i Friends arena är i stort sett tom.

Kvar står Per Karlsson och funderar på en fråga var han skulle placera den här AIK-upplagan om han fick jämföra med tidigare lag sedan debuten 2003.

Det finns ju ingen bättre att fråga än AIK:s meste spelare genom tiderna.

Men vi återkommer till den.

Och börjar med att bena ut en annorlunda roll för mittbacksikonen som två gånger valts till allsvenskans bäste försvarare, och under åren varit en av AIK:s mest givna spelare.

Den som inhoppare.

Mot Häcken fick Karlsson komma in i den 81:a minuten, efter att AIK:s bergsäkra 2-0-ledning halverats efter ett misstag på en hörna av Sotirios Papagiannopoulos.

Uppdraget: täpp till och säkra tre poäng.

– Just nu så måste jag helt ärligt säga att jag köper min roll. Det handlar inte om minuter för mig. Jag har känt överhuvudtaget att jag har haft svårt att vara den spelare jag var innan det första halvåret av skador jag hade nu under våren och försäsongen i år, säger Karlsson.

– Så det handlar inte om minuter för mig, jag vill bara komma tillbaka till att vara den spelare jag var innan. Det är dit jag siktar.

Men du är säker på att du kan bli det igen?

— Exakt. Det är det jag strävar efter. Det är just därför jag inte känner någon frustration över att inte få spela. Frustrationen ligger i att jag inte tycker att jag når upp till den nivå jag vill vara på.

Är det bara skador det beror på? Jag menar, ingen av oss blir ju yngre…

– Näe, exakt. Tiden går ju, trots allt. Samtidigt så kände jag att jag var i bra form innan skadeperioden. Sen har jag kanske underskattat lite vad det innebär att missa en försäsong. Jag vet än i dag inte om jag skulle palla med 90 minuter. Tyvärr har det blivit så.

– Så då köper jag min roll och försöker göra det bästa av det. Jag mäter inte min säsong i antalet minuter eller starter.

Hade du känt samma för några år sedan?

– Nej, då hade jag en annan måttstock. Då hade man mer räknat starter och minuter.

Är det lika roligt idag som tidigare?

– Samtidigt måste jag ändå säga att det är en frustration att gå skadad, att känna att saker inte är som de brukar vara. Det tär ju lite på det roliga, det måste jag säga. Det måste man ändå väga in, säger Per Karlsson, och fortsätter:

– Men jag njuter varje dag av att gå till träningen. Fotboll i sig är roligt. Det är roligt att ta del av de underbara 15 minuterna mot Häcken.

– Men helheten har ändå tappat lite på grund av skador och utebliven form.

Det är inte så att du ser slutet på karriären?

– Det är klart, det börjar komma sådana tankar när jag gick med diverse skador. Men just nu är det inget jag tänker på.

– Men, det har funnits sådana stunder…, men jag har kontrakt nästa år också och i dagsläget så kommer jag att starta den försäsongen också.

Han är en del av ett AIK som nu har sex segrar på de sju senaste matcherna, och seglat upp i en tidig guldfajt med Malmö FF och Djurgården.

Men just Lennart Johanssons pokal är inget Per Karlsson vill snacka om ännu.

Men kan du sätta in den här upplagan av AIK i nån slags karriärranking, och vad har ni för chanser att vinna allt?

– Utåt så tar vi inte de orden i våra munnar ännu. Det väntar vi med tills det gått 20 matcher eller lite mer. Vi väntar innan vi börjar prata chanser eller guldstrid. Så den frågan kan vi lämna så.

– Däremot så tycker jag att det här är en av de bästa upplagorna jag spelat i. Det är en blandning av olika kvaliteter, ett lag som har utvecklats…, ja, du såg ju var vi var förra sommaren.

– Våra senaste matcher är väl inte de bästa, men vi har pratat om att verkligen jobba fram tills landslagsuppehållet. Vi pushar med de sista krafterna för att ta nya tag de första helgerna i september.

Vad är det som gör den här upplagan så bra?

– Jag tycker att vi lyckats behålla en stabil defensiv och har den att luta oss mot. Sen så har faktiskt utvecklat vårt offensiva spel.

– Återigen, de senaste två matcherna kanske inte talar för det, men sen Bartosz (Grzelak, tränare) kom in så har vi bättre linjer i spelet. Vi skapar målchanser på grund av ett eget spel, vi vinner matcher inte bara på grund av vår defensiv.

– Det skiljer oss från tidigare år, då lutade vi oss mer mot defensiven och enskilda individuella kvaliteter.

