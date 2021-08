Så hanterade han smällen mot AIK: ''Jag är fullt medveten''

STOCKHOLM. 0-0 på Tele2 arena mot nästjumbon. Djurgårdens spelare var allt annat än nöjda med resultatet. En som däremot ska vara nöjd med sin insats är målvakten Jacob Widell Zetterström - som snabbt skakat av sig misstaget i derbyförlusten mot AIK.

– Jag är 23 år och jag är fullt medveten om att en karriär inte bara kan gå uppåt, säger han.



Han hade kunnat stråla i den mixade zonen.

För det var den ena fina räddningen efter den andra som levererades från Jacob Widell Zettström, 23, i den mållösa matchen mot Mjällby. I stället är det en samlad Djurgårdsmålvakt som möter upp efter 0-0 och en missad chans att dryga ut serieledningen till tre poäng gentemot Malmö och AIK.

Det känns inte som att du ska behöva ha så mycket att göra som du ändå får i en sån här match. Håller du med om det?

– Njae, jag kan väl inte gå in med den inställningen inför någon match egentligen, säger han till FotbollDirekt.

Det är serieledaren mot nästjumbon?

– Jo, det är klart, absolut. Så är det. Men det är ett duktigt lag vet vad deras styrkor är och spelar utifrån det ganska mycket. De kom till ganska många lägen och det är just därför man inte vill gå in med inställningen att jag inte kommer få något att göra. Tre minuter in får de en chans, fem minuter senare får de en annan och är man inte på alerten där så kan matchen bli ganska jobbig.

Du gör flera jättebra räddningar i dag - vad tycker du själv om din insats?

– Klart att det är roligt att hålla nollan och bidra på så sätt. Samtidigt är det lite svårt att glädjas över det med tanke på att det primära målet är att vinna matchen. Att det inte blir så är självklart tråkigt men jag kommer titta på vad jag gjorde bra i den här matchen och försöka dra lärdomar av det.

Fick du bearbeta derbyt någonting själv?

– Det är en del av jobbet att kunna hantera såväl med- som motgångar. Man kan inte dansa på moln när man vinner och på samma sätt inte gräma sig alltför mycket över en sämre insats.

Satt den i skallen länge?

– Nej, man har inte riktigt råd med. Det är en så pass lång säsong och ska man gräma sig över en match så kommer resten av säsongen inte bli så kul.

Jag tänker att man vevar situationen med frisparken och vad du kunde gjort i stället?

– Jo, så klart men det är bara att dra lärdom av saker och lära sig hantera motgångar. Jag är 23 år och jag är fullt medveten att en karriär inte bara kan gå uppåt. Det kommer att vara toppar och dalar. Det gäller att kunna hantera både det ena och det andra.

Ni har gjort mycket mål och släppt in väldigt lite. Ni har fortsatt att släppa in ganska lite mål, förutom mot AIK, men gör inte så mycket framåt. Kan man se någon tendens de tre senaste matcherna?

– Nej, det tycker jag inte att man gör. Vi har mött väldigt bra motstånd och det är klart att det är tråkigt att vi inte trycker dit bollen i dag. Samtidigt ska det inte förringas att vi kommer till många lägen. Deras målvakt gör en fantastisk match. Så det är inget jag oroar mig över.

Sirius i nästa, hur viktig blir den?

– Den är lika viktig som alla andra matcherna.

Fast är den det? Ni måste väl upp på hästen igen?

– Så är det men jag tror att det bästa sättet att göra det är att man kanske bir lite extra motiverad nu, men på det stora hela tiden är det en match av 30.

Blir man stressad av att toppkonkurrenter som Malmö och AIK vinner?

– Det är så det ser ut i en konkurrenskraftig liga. Vi ska fokusera på vårt och inte lägga allt fokus på andra lag. Vi spelar våra matcher och så får vi se hur det går efter det.

