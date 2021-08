JUST NU: Bajenstjärnornas bedrövelse i sociala medier

Aziz Outtaras 3-0-mål gav Hammarbysupportrarna, som redan var i extas, än större förhoppningar om en höst ute i ett europeiskt gruppspel.

Men så blev det inte. Basel reducerade på straff och matchen gick till straffläggning där schweizerna var kyligare.

Hammarby föll med flaggan i topp och härnäst väntar Malmö FF i allsvenskan. I sociala medier visar flera spelare både besvikelse och stolthet efter gårdagens insats. Abdul Khalili bar lagkaptensbindeln i Jeppe Andersens frånvaro:

***

Målvakten David Ousted beskriver en stolthet över insatsen och de som vågade kliva fram för att slå straffsparkarna.

Tough night but extremely proud of the team. Thanks to the fans for a great night. Please remember to support everyone who had the courage and heart to step forward for the team and take a penalty. #bajen #team pic.twitter.com/fwdhleVOOI