Slog till med sen affär - här är Robin Olsens nya klubb

Men vid midnatt presenterades han - för Sheffield United.

Målvakten lånas ut till Championship laget för resten av säsongen.

Efter sommarens EM trodde nog många att Robin Olsen skulle kunna välja och vraka bland nya klubbar.

Men landslagsmålvakten har inte haft det lätt att hitta en ny klubb. Det har pratats om engelska Sheffield United under en längre tid, men under transferfönstrets sista dag blev det helt plötsligt tyst.

Fram till midnatt. Championship-klubben presenterade sin nya målvakt runt omkring tolvslaget, vilket innebär att Robin Olsen flyttar tillbaka till England för att spela i den näst högsta ligan.

Olsen tillhör i dagsläget Roma, som tidigare under sommaren värvat den portugisiska målvakten Rui Patricio.

Sheffield United åkte i fjol ut ur Premier League och de har fått en tuff start i Championship. Efter fem spelade omgångar ligger laget näst sist, och man har ännu inte vunnit någon match.

Our new stopper. Welcome, Olsen. 🧤🇸🇪 pic.twitter.com/YLgRIn7y4g