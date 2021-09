Det bromsade AIK:s plan: ''Vi kunde inte ta oss till Kenya''

Den allsvenska serieledaren AIK sökte ytterligare offensiv förstärkning innan fönstret stängde - men hittade inte helt rätt och valde att avvakta.

För FotbollDirekt berättar sportchefen Henrik Jurelius om tanken bakom Henry Atola Meja och varför han inte blev klar tidigare.

Inför fönstrets sista dagar öppnade AIK:s sportchef för att förstärka offensiven.

– Även under lugnare fönster så går telefonen varm. Så det är klart, vi hade en plan inför fönstret och vi planerar att fullfölja den om vi får möjlighet till det. Sedan är det alltid tre parter som ska komma överens, sa Jurelius till FotbollDirekt den 10 augusti.

När fönstret stängde stod det klart att AIK inte värvat något ytterligare namn. I stället överraskade AIK med en sen anfallsvärvning från Kenya - som blir spelklar först efter årsskiftet.

Ni jagade en offensiv förstärkning i somras. Varför kunde ni inte göra klart med Henry Atola Meja innan fönstret stängde så att han kunde användas i höst?

– Det handlade dels om att vi inte kunde ta oss ned till Kenya för att se honom på plats innan dess. Det råder fortfarande en pandemi i världen. Men materialet som vi fick till oss visade att han tog stegen som vi hoppats på. Vi hade tänkt följa honom tidigare men en pandemi kom i vägen.

Fanns en tanke om att ta in honom tidigare?

– Tanken fanns så klart, samtidigt vet vi om att det är en stor omställning att komma hit och Henry är fortfarande en långsiktig värvning. Han har stor utvecklingspotential.

Vad har han som ni inte har i laget i dag, förutom att han är ung och talangfull?

– Det vi fastnade för är att han har en väldigt intressent spelstil och spelsinne. Framförallt hur han rör sig i och runt straffområdet. Han är spelbar men också duktig på att hitta fram med passningar. En klok spelare med finess på saker och ting som också har ett ett fint rörelsemönster.

Det låter inte som en typisk skyttekung kanske?

– Vi hoppas kunna utveckla den delen också. Men han har gjort ganska mycket mål och det i sin debutsäsong i den kenyanska högstaligan. Det är så klart en egenskap att behålla och utveckla.

Vad säger det, att han gör mål i den kenyanska ligan. Vad håller den för nivå?

– Det är jättesvårt att säga. Vi har tittat på hans egenskaper som vi vill och tror kan passa in i AIK på sikt. Det är egentligen samma sak som när man scoutar spelare på lägre nivå eller ungdomsspelare från egna led. När det gäller egna ungdomar så kan vi slussa in dem och så hur spelarna tar steg. Här får vi in en ung spelare som också kommer behöva tid.

Hur mycket vägde Erick Otienos ord?

– Klart att det blir en pusselbit i det här hur vi lärt känna Henry som människa. Där har vi fått mycket information av Otieno. Han kommer också vara en viktig pusselbit under hösten för att hjälpa Henry att acklimatisera sig i Sverige.

Vet du när han kommer till Stockholm?

– Det är en process med arbetstillstånd. Vi är hoppfulla men har inte allt på plats ännu. Det är lite pussel.

När är förhoppningen att han kommer?

– Normaltiden kring arbetstillstånd brukar vara två veckors handläggning. Sedan har vi en situation ute i världen, karantänregler och så vidare som kan ändras dag för dag.

