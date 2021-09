LÜHR: MFF på knock - ''Vet inte vad Norrköping blivit''

Jag följer NFL nästan lika slaviskt som jag följer allsvenskan, och det finns ett uttryck inom USA-media som heter “bold predictions”. Dessa lite galna och osannolika tips - som man ändå nånstans tror kan vara möjliga - brukar pumpas ut dagen innan eller samma dag som den aktuella omgången inleds.

Jag har döpt mina egna allsvenska “bold predictions” till Lührs Vilda Tips.

Den här gången tror jag på en klassisk knock i Malmö, ett på förhand galet skifte i tabellen - och sätter omgångens mest väntade resultat på Strandvallen.

Malmö FF utan AC knockar IFK Norrköping - vinner med tre mål

Malmö FF-IFK Norrköping

Eleda stadion, lördag kl 15.00

Jag var på plats 2015 när Janne Anderssons IFK Norrköping säkrade SM-guldet på samma arena i Malmö som Peking den här lördagen kliver in på. Då kändes segern långt ifrån oväntad, och Lennart Johanssons pokal lyftes välförtjänt.

Och även om jobbet därifrån emellanåt varit stökigt, framför allt på sistone, så har man genom framgångar och smarta spelaraffärer byggt upp en kassa som är allsvenskans näst största och med det förväntningar på guldjakt varje säsong.

Men 2019 blev man “bara” femma, och 2020 sexa och då rejält akterseglade.

In kom Rikard Norling och…, ja, vad har det blivit av det? Jag har faktiskt svårt att ge en klockren bild av IFK Norrköping den här säsongen, även om jag naturligtvis ser att Samuel Adegbenro är stor klass och att skyttekungen Christoffer Nyman saknats. Men nysålda supertalangen Isak Bergmann Johannesson tog inga framåt kliv i år. Jonathan Levi kanske ett steg tillbaka. Försvaret känns emellanåt poröst, och Alexander Fransson är nog tänkt att vara mer av en ledare på mittfältet.

Malmö FF borde leda allsvenskan, men har samtidigt varit upptagna med att ta sig till Champions League och göra den redan ojämna ekonomiska kampen i Sverige ännu mer ojämn.

Nu har Antonio Colak, Veljko Birmancevic & co fått vila upp sig efter tätt matchande, det var välbehövligt.

Något som stör då?

Tja, Anders Christiansen är seriens bäste spelare, men har också åkt på seriens skämmigaste avstängning, efter en kastad fotograf-stol (!) i samband med förlusten mot Hammarby. Seriöst, ni som bestämmer - allsvenskan måste vara bättre än så.

Utan AC är Malmö FF ett annat lag, ett sämre lag - men jag tror ändå att man drar nytta av pigga kroppar och går på knock mot IFK Norrköping.

Mitt Vilda tips är en himmelsblå seger på tre eller fler mål.

Kalmar FF kliver förbi IFK Norrköping i tabellen

Kalmar FF-Degerfors

Guldfågeln arena, söndag kl 15.00

Man varken gör (16) eller släpper in (19) särskilt många mål i Kalmar FF den här säsongen, men uppenbarligen sker det vid rätt tillfällen. Henrik Rydström har tränat och trollat om vartannat och plötsligt (nåja) så har man hamnat bakom tidigare guldkandidaten IFK Norrköping och blinkar för omkörning.

En seger hemma mot Degerfors och en Peking-förlust borta mot Malmö FF låter ju inte som ett osannolikt utfall under omgång 18, och då är smålänningarna en pinne före Rikard Norling & co. Jag tänker inte snöa in på IFK Norrköpings darriga kampanj 2021, som säkert kommer att repareras 2022 med åtskilliga transfers och eventuella ledarskiften - utan istället ännu en gång hylla Kalmar FF.

Nu åkte man på en smäll i sista matchen före landslagsuppehållet (Elfsborg, 0-3), men innan dess hade poängkungen Oliver Berg och hans lagkamrater snickrat ihop fyra raka matcher utan förlust, varav tre segrar.

Jag säger inte att Kalmar FF spelar den mest underhållande fotbollen i allsvenskan den här säsongen, även om den är betydligt trevligare än föregående långtjongsår - men det går inte nog att trycka på den snudd på galna scenförändringen och framtidstron som Rydström skapat på Guldfågeln arena.

Mitt Vilda tips är att efter 18 omgångar så ligger fjolårets sorgebarn före allsvenskan näst riktade förening.

... och ett inte alls så vilt tips

Mjällby-AIK 0-1 ger knappt pengarna tillbaka

Mjällby-AIK

Strandvallen, måndag kl 19.00

Här är två lag som imponerat på mig under senare tid. Ja, det tog ett tag att imponeras av AIK:s snåla segrar, men när man nu är uppe på åtta raka matcher (sju segrar) utan förlust och serieledning - då är det allsvensk elitklass vi snackar om.

Mjällby har under nye tränaren Anders Torstensson fått laget att knyta sina svartgula nävar i byxfickorna och gräva djupare efter mod, energi och - framför allt - vilja att hänga kvar i allsvenskan.

0-0-matchen borta mot Djurgården på Tele2 arena var en uppvisning i taktisk disciplin och listerländsk (heter det så?) uppkäftighet, och kunde mycket väl slutet med tre poäng. De tre tog man istället hemma mot Degerfors i sista matchen innan landslagsuppehållet.

Att det kommer bli tätt och tufft på Strandvallen den här måndagen, det tror jag alla som följt allsvenska i år begriper. Men det är också ett scenario som AIK verkar älska, att gnugga ner motståndet och vinna med minsta möjliga marginal. Löser inte anfallarna problemet, så kliver mittbacken Alexander Milosevic fram och knoppar in en hörna.

Nu har man dessutom båda landslagspensionärerna Sebastian Larsson och Mikael Lustig fräscha, och en målvakt i Kristoffer Nordfeldt som både gjort de vansinniga paraderna och samtidigt utvecklat offensiven med sina fina fötter och snabba speluppfattning.

En inte alltför vild gissning är därför att AIK åker hem till Solna med en 1-0-seger, och jag undrar om det resultatet ens ger pengarna tillbaka vid ett spel.

