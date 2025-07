AVSLÖJAR: Bajen nära 15-åriga underbarnet 

Hammarbys afrikanska universum tilltar men den här gången är det inte vem som helst som är aktuell att stärka upp Bajens akademi.

FotbollDirekt kan avslöja att det är nära med blott 15-årige och internationellt uppmärksammade Asharaf Loukman Tapsoba från Burkina Faso.

– Jag har inga kommentarer till det, säger sportchef Mikael Hjelmberg till FD.

Hammarby fortsätter att bita till i den allsvenska toppstriden.

När det i helgen blev 1-0 mot IFK Värnamo så gjorde Elohim Kabore sitt andra mål för Bajen.

Och nu kommer det mer på temat afrikanska influenser.

Bara under det gångna veckan har det funnits uppgifter i utländsk media om intresse för Christ Ivan Wawa, 18, från Elfenbenskusten och Expressen om Obli Kouame, 16, från samma nation.

FD har där till avslöjat att det finns en muntlig överenskommelse om att köpa loss HTFF-lånet Odera Adindu från en nigeriansk akademi.

Men inte nog med det.

Nu står det klart att någonting än större än alla dessa namn är på gång.

FotbollDirekt kan avslöja att Hammarby nu är nära att ta Asharaf Loukman Tapsoba som beskrivs som en av Afrikas mest spännande. Ett bud är nära att läggas.

Uppgifter om Tapsoba har funnits tidigare under våren – men nu är det alltså skarpt läge och sportchef Mikael Hjelmberg uppges helt nyligen ha varit på plats i Burkina Faso.

Enligt uppgifterna är en lösning nära för Bajen med en spelare som vann skytteligan i afrikanska mästerskapen för U17 så sent som i mars i Marocko.

FD har tidigare rapporterat om att Hjelmberg var på plats under mästerskapet för att scouta.

Flera utländska akademier följer denna kille och det ska bland annat handla om Chelsea och Manchester United.