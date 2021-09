20 miljoner inte tillräckligt för Bajen - och vi förstår varför

Det är inte alla fotbollsredaktioner som har lyxen att förfoga över en egen sportchef.

Det måste ju utnyttjas.

Så en gång i veckan plockar Lennart Sandahl - sportchef i division 2-klubben Karlbergs BK sedan 2015 - upp ett aktuellt ämne, och ställer en fråga som han själv besvarar.

I veckans Sportchefens dom listar han de nio hetaste allsvenska talangerna som inom några år kan vara våra nästa landslagsstjärnor.

Spelarna behöver spela i allsvenskan, ha ett svenskt pass och vara födda 1999 och framåt.

✔️ Allsvenskans 9 största talanger enligt Lennart Sandahl.

Williot Swedberg

Född: 2004

Position: Mittfältare

Matcher 2020: 16 (16 från start, utlånad till IK Frej (numera HTFF) - Ettan Norra

Matcher 2021: 9 (3 från start)

Mål: 1

Assist: 1

Kommentar: Det har pratats om Williot Swedberg i många år, trots att han fortsatt bara är 17 år gammal. Under sommaren kastades han in i hetluften av den nye tränaren Milos Milojevic - och Swedberg tog Hammarbypubliken med storm. Redan i debuten skruvade han in ett snyggt mål och han har fått allt större förtroende sedan dess. Visar ständigt prov på god teknik och spelförståelse. Han fick även spela en viktig roll i Bajens Europamatcher under sommaren. Jagas redan av stora utländska klubbar och vi har tidigare berättat om att 20 miljonersnivån inte är tillräcklig för Hammarby, och det är lätt att förstå varför. Titta på vilken närvaro och mognad han redan har i sitt spel, så snabbt allting har gått på bara några månader. Chefscout Mikael Hjelmberg fortsätter onekligen att vara framgångsrik i sitt sätt att lotsa upp talanger i Bajens a-lag.

Samuel Brolin, AIK/Mjällby

Född: 2000

Position: Målvakt

Matcher 2020: 30 (30 från start, utlånad till Akropolis) - Superettan

Matcher 2021: 10 (10 från start)

Hållna nollor: 2

Kommentar: Samuel Brolin spås att bli AIK:s nye förstemålvakt, redan nästa år. I fjol var den långe och fysiskt starke målvakten utlånad till Akropolis där han spelade hela året. För att vara så pass ung var det både imponerande och ovärderligt att få den möjligheten. Nu är U21-landslagsmålvakten utlånad till Mjällby och har de senaste matcherna fått sitta på bänken. Fick spela mycket under den första halvan av säsongen och imponerade. Ser lugn och trygg ut och har ett bra tillslag. Definitivt en spelare som kan nå väldigt långt och som AIK måste satsa på nästa säsong. Om han inte går utomlands redan innan dess.

Hussein Ali, Örebro SK

Född: 2002

Position: Ytterback

Matcher 2020: 22 (12 från start, en assist)

Matcher: 2021: 16 (14 från start)

Mål: 0

Assist: 1

Kommentar: Har kanske fått mer speltid än vad Örebro hade planerat för på grund av skador och sånt. Men jag tycker att Hussein Ali tagit chansen. Visst, ÖSK har haft ett jobbigt år där även Ali haft det tufft i några matcher, men han fick redan i fjol viktig speltid och fjorton allsvenska matcher från start ger mersmak. En tekniskt skicklig och rapp ytterback som behöver slipa på sin slutprodukt och försvarsspel. Men för att vara född 02 - en jättebra spelare.

Edvin Kurtulus, Halmstads BK (Ansluter till Hammarby efter säsongen)

Född: 2000

Position: Ytterback

Matcher 2020: 18 (14 från start, 1 mål) - Superettan

Matcher: 2021: 18 (17 från start)

Mål: 0

Assist: 1

Kommentar: Imponerade redan förra säsongen i superettan innan han blev skadad. En ung ytterback (höger) som hela tiden tar steg i sin utveckling. Följsam, duellstark och en helt okej inläggsfot. Det är väl just det offensiva spelet han behöver utveckla ytterligare. Assistkolumnen borde kunna vara högre med tanke på hur HBK spelar sin fotboll. Spelar för Kosovos U21-landslag men har ännu inte tagit beslut om vilken nation han vill representera på A-landslagsnivå. Har skrivit på för Hammarby och ansluter efter säsongen

Jamie Roche, Sirius

Född: 2001

Position: Mittback/central mittfältare

Matcher 2020: 18 (8 från start)

Matcher: 2021: 12 (11 från start)

Mål: 0

Assist: 0

Kommentar: Med engelska rötter har Jamie Roche en naturlig krigarinställning på planen. Men han har så mycket mer. En otroligt spelskicklig och teknisk spelare som med fördel kan användas på centralt mittfält men som bevisligen även fungerar finfint som försvarare. Särskilt i offensiven där hans vänsterfot kommer väl till användning. Behöver slipa på sitt duellspel som försvarare, men har verkligen en ljus framtid om han fortsätter på inslagen väg.

Hampus Finndell, Djurgården

Född: 2000

Position: Central mittfältare

Matcher 2020: 24 (tre assist, Dalkurd) - superettan

Matcher 2021: 15 (15 från start)

Mål: 3

Assist: 0

Kommentar: En väldigt fin spelare som äntligen fått sitt riktiga genombrott. Jag ska vara ärlig, jag trodde att hans dagar var räknade i Djurgården när han inte fick spela förra året och hamnade i Dalkurd. Ett Dalkurd som åkte ur superettan dessutom så snacka om att prövas mentalt. Det gör att jag ännu mer tror på att Finndell är av det rätt virket, att han återigen kan ta sig utomlands (ungdomsproffs i Groningen) och göra skillnad även på internationell nivå. Men här och nu är det bästa för honom att fortsätta spela i allsvenskan och bli en nyckelspelare som Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf aldrig sätter på bänken.

Bilal Hussein, AIK

Född: 2000

Position: Central mittfältare

Matcher 2020: 24 (16 från start, 2 mål)

Matcher 2021: 18 (alla från start)

Mål: 1

Assist: 0

Kommentar: Given på AIK:s centrala mittfält i år och i somras förlängde U21-landslagsmannen sitt kontrakt. En spelare som har sin styrka i passningsspelet och att balansera mittfältet i sin roll som nummer 6 i AIK:s spelsystem. Har blivit allt bättre på att vinna närkamper och slår bort allt mindre bollar. Nu ligger det främst inte i hans roll på mitten men han måste bli bättre i avslutssituationer. Annars är det mycket som är på plats hos Hussein redan nu.

Patrik Wålemark, Häcken

Född: 2001

Position: Ytterforward

Matcher 2020: 21 (13 från start, tre mål och fyra assist)

Matcher 2021: 18 (12 från start)

Mål: 3

Assist: 3

Kommentar: Kom in i säsongen med en skadeperiod bakom sig och har haft svårt att hitta formen i ett underpresterande Häcken. Nu är det Högmo och inte Alm som tränar laget och Wålemark, som imponerade stort förra säsongen, fick liksom sina lagkamrater en möjlighet att börja om. Wålemark har ett stort register med sin styrka i en-mot-en-lägen, fina teknik och blick för spelet. Har en förmåga att bjuda på högklassiga nummer både när han spelar fram och gör mål. Det har vi fått se de senaste matcherna, om inte annat.

Marokhy Ndione, Elfsborg

Född: 1999

Position: Anfallare

Matcher 2020: 19 (2 från start) + 5 (5 start, ett mål) Örgryte, superettan

Matcher 2021: 16 (8 från start)

Mål: 5

Assist: 3

Kommentar: Vilket genombrott den här råstarke anfallaren gör just nu. Från en fjolårssäsong där han under hösten fick spela superettanfotboll i Örgryte till att gå in och vara så självklar i allsvenskan 2021. Fem mål och tre assist är bra och det kunde varit mer. Ndione har faktiskt bara fått starta i åtta av lagets 16 matcher men han har ändå levererat poäng. Ndione måste vara fruktansvärt jobbig att möta med sin styrka och snabbhet. Fortsätter han så här ringer det snart från södra Europa.

Bubblare: Carl Gustafsson, Kalmar, Dennis Collander, Örebro SK, Adam Carlén, Degerfors, Abdelrahman Saidi, Degerfors, Jacob Ondrejka, Elfsborg, Sebastian Nanasi, Malmö FF, Amin Sarr, Mjällby/Malmö FF, Kevin Yakob, IFK Göteborg

