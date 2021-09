Mittfältsstjärnans frustration: "Det är oacceptabelt - vi är inte med"

BK Häcken snackades upp som en av guldfavoriterna inför säsongen - men verkligheten har visat sig vara någon helt annan.

Efter 18 spelade omgångar ligger man på en tiondeplats i tabellen, och har redan hunnit släppa in 29 mål.

- Det är helt oacceptabelt. Det är svårt att få med sig poäng om vi inte kan ta det lugnt efter ett mål, säger Erik Friberg till FotbollDirekt.

Efter en oerhört tung start på säsongen fick den dåvarande BK Häcken-tränaren Andreas Alm lämna till förmån för Per-Mathias Högmo. Norrmannen fick en drömstart i sin nya klubb, men laget har haft det fortsatt tufft att haka på topplagen.

I måndags tog man ledningen både en och två gånger borta mot Elfsborg, men några poäng skulle det inte bli. Efter en kraftsamling av Boråslaget hämtade man ikapp ett 1-2-underläge till seger med 4-2.

Häckens mittfältskugge Erik Friberg var allt annat än nöjd efter matchen.

- Det var ju lite dumt, för när vi hade gjort 2-1 tyckte jag vi hade kontroll på det. Så går det ett par minuter och så släpper vi 2-2. Vi gav väl bort det lite i andra halvlek, eller under de två, tre minuterna. Men det är ett bra lag och de skapar många chanser, säger Friberg till FD och fortsätter:



- Sedan får vi inte släppa 1-1. Det är helt oacceptabelt. Det är svårt att få med sig poäng om vi inte kan ta det lugnt efter ett mål.

I halvtid tvingades Friberg kliva av planen. Anledningen? En fortsatt strulig vad.

- Jag har haft problem med en vad, och den är väl inte helt hel än. Jag har inte tränat på så väl så jag ligger nog på 45 minuter. Det var nog ganska klokt att kliva av, säger 35-åringen.

Var det något stort bakslag, eller mer av en säkerhetsåtgärd?

- Det är inte att den har gått av nu igen utan jag blev lite trött i den och det har jag blivit lite innan. Då har det inte gått så bra, så det var nog läge att kliva av.

- Det är jobbigt med sådana vader. Du känner inte av det förrän det är försent. Det gäller att vara klok nu framöver så jag kan spela så mycket som möjligt.

2017: 28 insläppta mål

2018: 27 insläppta

2019: 29 insläppta

2020: 29 insläppta

Så lyder BK Häckens defensiva facit under de senaste fyra säsongerna. Trots endast 18 spelade omgångar under årets säsong har man redan släppt in 29 mål. Mörka siffror för Hisingslaget.

- Det säger väl en del om att vi inte är med. Släpper vi in för många mål så är det svårt att ta poäng. Det är klart att det är en del i att vi inte gått som vi velat, säger Friberg.

Vad tror du att det kan bero på - att ni släpper in så många mål?

- Svårt att säga, men det har varit ganska ryckigt med spelare som varit borta och mycket rotationer. Sedan ska vi inte släppa in mål ändå, men under vissa stunder har det varit väldigt mycket folk borta.

BK Häcken möter Mjällby AIF hemma på Bravida arena under lördagen. Erik Friberg finns med i klubbens aviserade matchtrupp.





