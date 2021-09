EKWALL: Snart vågar Norrköping hoppas på Europa

IFK Norrköping fortsätter att blicka uppåt i tabellen och ser inte bara bra ut, de har lite flyt också.



För Varberg bjöd på tillräckligt bra motstånd för att vinna den hör matchen.

Men 2-1 är 2-1 är tre nya poäng.

Det hann gå 28 sekunder, sen stod det 1-0 till Norrköping.

Sam Adegbenro fick iväg ett skott utanför strafffområdet som studsade in via två-tre olika ben in bakom Pilip Mårtensson, som var målvakten för dagen i Varberg.

Effekten av det målet?

Att Varberg tog över det mesta.

Med kraft, disciplin och bra tryck i straffområdet vaskade Bois fram ett stort antal bra lägen och till slut kunde unge Victor Karlsson nicka in kvitteringen på ett fantastiskt inlägg från Anton Liljenbäck.

Trots den fina starten kom Norrköping undan första 45 minuterna med blotta förskräckelsen.

De var bäst i 28 sekunder, sen var det mest Varberg.

Men Rikard Norllngs lag hämtade sig och jobbade sig tillbaka in i en match som präglades av flera tuffa och smått otäcka dueller.

Jonathan levi visade återigen prov på sin fina form och det var han som lyfte fram bollen som Linus Wahlqvist snyggt kunde nicka in till 2-1.

Jocke Persson testade - sin vana trogen - att göra tre byten och han hade för övrigt kört hela havet stormar i sin trupp igen men 9-10 presumtiva startspelare kvar hemma i Varberg.

Men Oscar Jansson stod vägen i Norrköpings mål och trean stannade på Platinumcars Arena.

Nu är Norrköping fyra i tabellen sedan Elfsborg gått tomt i tre raka matcher.

Snart kan det tillochmed vara läge att hoppas på Europa för IFK Norrköping, vem trodde på det för några veckor sen?

