Romano: Empoli överens med Peking-talangen

Kevin Pasalic går till Empoli.

Nu ska Norrköping-talangen och den italienska klubben vara överens.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Kevin Pasalic har under en längre tid jagats av flera italienska klubbar. Både Roma och Milan uppges ha visat intresse för IFK Norrköping-talangen.

Nu rapporterar Fabrizio Romano att Pasalic går till Empoli och tar en plats i deras A-lag direkt. De båda parterna ska vara överens om en övergång.

🔵🇧🇦 Empoli have agreed deal to sign 2007 born Bosnian centre back Kevin Pasalić.

AS Roma and AC Milan to sign Pasalić for the Academy but he will join Empoli’s first squad with immediate effect. pic.twitter.com/HIZzyrDjQN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025