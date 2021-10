SPECIAL: Djurgården snällast i allsvenskan - de har spelat fulast

Vissa lag blir kända för sitt aggressiva sätt att spela fotboll på.

Många minns säkert Elfsborgs säsong från 2019 - då laget åkte på hela 78 gula kort.

Det handlar både om tur och skicklighet. FotbollDirekt har tagit fram siffror från årets säsong - och så här långt har serieledarna varit snällast i hela allsvenskan.

Landslagsuppehållet har pausat den allsvenska fotbollen. När serien startar på nytt kommer det endast återstå åtta omgångar - och det är dramatiskt på flera håll i serien.

FotbollDirekt har passat på att kolla upp hur ofta de allsvenska lagen blir varnade.

Efter 22 spelade omgångar har Varberg spelat fulast i serien. I alla fall enligt domarna. Joakim Perssons lag har samlat ihop till 57 gula och 2 röda kort så här långt.

Samtidigt har serieledarna Djurgården tagit minst kort av samtliga i hela serien. Faktum är att Blåränderna inte ens tagit hälften av så många kort som Varberg. Rasmus Schüller var den första DIF-spelaren att bli utvisad i år när han tacklade ner Nicolas Stefanelli i det senaste derbyt - och tabellettan har hittills endast fått 23 varningar.

I fjol tog Östersund flest gula kort, 64 totalt, men det var Elfsborg som fick flest utvisningar (5).

Just Elfsborg har på senare år nästan gjort sig kända för att vara ett varningsbelastat lag. Säsongen 2019 tog Boråslaget hela 78 gula kort och 3 röda kort.

Senast ett lag ens var i närheten av de siffrorna var 2008 då Ljungskile tog 77 gula kort och 2 röda.

Nedanför hittar du FD:s genomgång av de allsvenska lagens kortstatistik.

Korttabellen 2021

1. Varbergs BoIS - 57 gula, 2 röda

2. BK Häcken - 52 gula, 1 rött

3. Hammarby IF - 49 gula

4. IF Elfsborg - 47 gula, 2 röda

5. Östersunds FK - 44 gula, 2 röda

6. Örebro SK - 43 gula, 2 röda

7. Malmö FF - 42 gula, 1 rött

8. IK Sirius - 40 gula

9. Mjällby AIF - 39 gula, 1 rött

10. Degerfors IF - 38 gula, 2 röda

11. Kalmar FF - 37 gula

12. AIK - 37 gula, 1 rött

13. IFK Göteborg - 35 gula

14. IFK Norrköping - 33 gula

15. Halmstads BK - 25 gula, 1 rött

16. Djurgårdens IF - 23 gula, 1 rött

Matchrapporter: Mamudo Moro matchhjälte för Mjällby mot Malmö Segerraden förlängd för IFK Norrköping – besegrade Hammarby Stark seger för AIK i toppmatchen mot Djurgården Seger för Häcken mot Örebro i spännande match Kalmar FF vände underläge och vann