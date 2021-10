''Han kan ta över efter mig som sportchef i Djurgården''

Kim Källström har sedan han slutade öppnat för ett bli klubbledare. Bosse Andersson å sin sida har varit tydlig med att han vill se Källström i Djurgården igen.

Nyligen flirtade landslagslegendaren igen med DIF i podden Tutto Balutto.

- Klart att han kan bli det efter mig som sportchef i Djurgården. Det handlar mest om vad han själv vill och bestämmer sig för vad han vill göra, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.

Det är några år sedan vi fick se en stor svensk fotbollskarriär ta slut.

Kim Källström meddelade i december 2017 att han vill bryta kontraktet med Djurgården.

35 år gammal tog han beslutet.

Den allsvenska comebacken må hastigt ha dött, men Källström anses ändå av många ha varit med och lagt grunden till vad som ett par år senare skulle göra Djurgården till svenska mästare.

Sedan karriären slutade så har Djurgårdens forne stjärna hunnit med jobb som uppskattad tv-expert, samt gått igenom Uefas prestigefyllda sportchefsutbildning för tidigare storspelare.

Men inte nog med det; i podden Tutto Balutto konstaterade han tidigare i veckan att han just nu genomgår en managementutbildning i Uefas regi - och så kom han in på känslorna för Djurgården.

''Djurgården, det "goes without saying" känner jag. Även om jag är uppväxt i BK Häcken känner jag att Djurgården är min klubb där jag fostrats. Det är där jag gjorde mig ett namn'', sade Källström och fortsatte:

''Jag har en otroligt härlig relation med supportrar, mina döttrar spelar där, jag bor i Djurgårdsland och jag rör mig i Djurgårdsland''.

Från Djurgårdens sida så följs uppenbart Kim Källström med stort intresse från sportchef Bosse Andersson. Redan 2018 slog ju DIF-generalen fast för FotbollDirekt att han såg Källström som en framtida sportchef i Djurgården - och det har inte förändrats.

- Vi håller kontakten kan jag säga, men han vet ännu inte riktigt vad han vill. Jag tror ju inte han vill vara tränare, så uppfattar jag det och jag tror ännu ett jobb i en klubb ligger lite i framtiden, säger Andersson till FotbollDirekt.se.

- Han har så många kvaliteter. Det är bara att titta på den han är och så otroligt han har betytt för Djurgården som klubb. Och så är han en bra expert i tv också.

Hur ser du på honom i Djurgården och som sportchef efter dig?, även om du inte har några planer på att dra dig tillbaka ännu. Kommer du i håg vad du kände om Kim redan 2018?

- Ja, men det gör jag ju, Klart att han kan bli det efter mig. Det handlar mest om vad han själv vill och bestämmer sig för vad han vill göra, Vi har kontakter och träffas i bland på Kaknäs, han träffar både mig och andra han känner i Djurgården.

- Hans har absolut så många kvaliter. Absolut är det så. Det ser jag, det ser alla och man kan väl säga att vi har pratat lite löst, så vi vet lite vad han vill.

Vill du utveckla det?

- Nej, inte mer just nu, men det är klart att det finns ett embryo för mer. Kim Källström och Djurgården. Ja det är viktigt för en klubb att dra nytta och lärdom av tidigare stora spelare.

Men är inte svenska klubbar generellt för dåliga på det?

- Jo, det tycker jag nog. Vi har som exempelvis inte varit tillräckligt bra på det i Djurgården, eller vi kan i alla fall, bli bättre på det. Men det finns ju klubbar som Malmö FF som ofta lyckats med det tycker jag.

Betydelsen av Kim Källström för Djurgården genom åren? Sätt ord på det...

- Kim...ja, alltså - den betydelsen går inte att överskatta. Han utvecklade Djurgården med sitt sätt som spelare och att vara. Alltså 13 år ute ute i Europa och över 130 landskamper och sedan dessutom också komma tillbaka som han gjorde. Det är speciellt.

- Jag vet att han har många strängar på sin lyra, men förhoppningsvis kommer han tillbaka igen till Djurgården.





Matchrapporter: Stark seger för AIK i toppmatchen mot Djurgården Djurgården toppar tabellen efter seger mot Östersund Djurgården besegrade Degerfors och toppar nu tabellen Hjalmar Ekdal poängräddare för Djurgården mot Malmö Djurgården upp i topp efter seger mot Hammarby