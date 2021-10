Wendt O(wendt)ad matchhjälte när Blåvitt lämnade kvalplatsen

IFK GÖTEBORG - ÖREBRO SK 2-0 (1-0)

1-0 (43) Oscar Wendt, 2-0 (90+4) Oscar Wendt

Varningar, Örebro SK: David Seger, Kevin Walker.

Domare: Victor Wolf

Publik: 13 345

TILLBAKA PÅ SIN GAMLA HEMMAPLAN = SEGER

Kanske var det flytten tillbaka till Gamla Ullevi som gjorde att IFK Göteborg kombinerat med ett enormt publikstöd spelade mycket inspirerat i den första halvleken och kunde ta med sig en 1-0-ledning in i halvtidsvilan.

Oscar Wendts mål på frispark var liksom den utdelning som IFK Göteborg till slut fick efter ett enormt övertag i bollinnehavet och avslut, där Marcus Berg också hade ett avslut i stolpen.

Nog för att nye tränaren Marcus Lantz gått ut med direktivet om att snäppa upp försvarsspelet men Örebro-spelarna tog det väl bokstavligt och kom knappt in på IFK Göteborgs planhalva i den första halvleken.



IFK Göteborg kunde sedan med ledningen i ryggen ha en viss trygghet när verkligheten började göra sig påmind i den andra halvleken och det ångestmöte som denna match målat upp som på förhand blev allt mer påtagligt.

Örebro mopsade upp sig allt mer och var ett helt annat lag jämfört med den första halvleken.

Men något mer än några halvchanser och lite fummel av Blåvitt-keepern Anestis blev det inte.

Och det gjorde då att IFK Göteborg tillbaka på ett sjungande och gungande Gamla Ullevi kunde fira en seger och en enormt viktig trepoängare i nedflyttningsstriden och skicka ned Halmstad på den kvalplats som Blåvitt hade när matchen sparkades igång.



WENDT O(WENDT)AD MATCHHJÄLTE

Han har varit ifrågasatt och snudd på hånad efter återkomsten till allsvenskan. Men i första matchen på Gamla Ullevi fördubblade Wendt sin målskörd i allsvenskan.

Tidigare hade han gjort ett enda allsvenskt mål. Det var den 29:e augusti 2005 i derbyt mot Örgryte när Wendt i den 52;a minuten utjämnade till 1-1 i matchen som då Blåvitt vann med 2-1 efter att George Mourad gjort segermålet i den 60: minuten.

Det var alltså för över 16 år sedan (!) som Wendt gjorde mål i allsvenskan senast men bättre sent än aldrig som det brukar heta...



MISSION IMPOSSIBLE FÖR LANTZ

En "sexpoängsmatch" brukar den här typen av matcher heta och det som kunde vara tre poängs skillnad mellan lagen blev nu nio poängs avstånd mellan IFK Göteborg och Örebro. Och avståndet är upp till Halmstad på kvalplatsen är sju poäng med sju omgångar kvar att spela. Det känns som ett omöjligt uppdrag för nye tränaren Marcus Lantz. Det räcker inte med att stärka upp försvaret, när man inte har någon udd i anfallsspelet att prata om. Nej. Det ska till ett mirakel modell större om inte Örebro ska göra Östersund sällskap till superettan nästa säsong.





IFK GÖTEBORG (4-4-2)

Ioannis Anestis -

***

AlexanderJallow -

Mattias Bjärsmyr -

Calle Johansson -

Oscar Wendt -

***

Hosam Aiesh (82) -

Gustaf Svensson -

August Erlingmark -

Tobias Sana -

***

Marcus Berg -

Oscar Vilhelmsson (66) -





Avbytare:

Ole Söderberg (mv)

Bernardo Vilar

Robin Söder

Gustaf Norlin

Simon Thern (82) - för kort tid för betyg

Kevin Yakob (66) -

Filip Ambroz





ÖREBRO SK (5-3-2)

Bobby Allain -

***

Daniel Björnkvist (74) -



Nasiru Moro -

Michael Almebäck -

Andreas Skovgaard -



David Seger (45) -



***

Jiloan Hamad (69) -

Kevin Walker -

Benjamin Hjertstrand (82) -

***

Agon Mehmeti (45) -

Nahir Besara -





Avbytare:

Mergim Krasniqi (mv)

Martin Broberg (69) -

Jake Larsson (82) - för kort tid för betyg

Johan Mårtensson (45) -

Richard Friday (45) -

Hussein Ali (74) - för kort tid för betyg

Nordin Gerzic





FD:s betygsskala 1-10

=Totalt misslyckad i allt

=Glöm det

=Underkänd

=Lite för ojämn

=Godkänd

=Klart över medel

=Mycket bra

=Landslagsklass

=Outstanding

=Världsklass

















