MATHIAS LÜHRS POWER RANKING - allsvenska guldstriden

Allsvenskan går in i den 24 omgången och kampen om SM-guldet är stenhård.

Fyra lag inom två poäng.

Ett femte hotar bakifrån och kan hänga på i helgen.

Men hur formstarka är Malmö FF, Djurgården, AIK, Elfsborg och IFK Norrköping just nu.

FotbollDirekts chefredaktör Mathias Lühr ger dig hör en power ranking över kvintetten som just nu är närmast Lennart Johansson pokal.

1. Elfsborg

Efter den märkliga svackan med tre raka förluster, där så klart smällen mot Östersund sticker ut, så har Elfsborg åter etablerat sig i guldstriden genom övertygande segrar över IFK Göteborg och Djurgården.

Sättet man manövrerade ut Djurgården på Tele2 arena imponerade, och påminde en hel del om sättet Jimmy Thelin & Co kontrade sönder Hammarby på - på samma arena.

Facit:

Kaxar du upp dig och vill föra spelet, då är det bäst att du har en plan för hur du ska försvara omställningar regisserade av Simon Olsson och fullbordade av Rasmus Alm, Per Frick, Jeppe Okkels och Alexander Bernhardsson.

Nu väntar Sirius hemma, och även om Elfsborg ska vara rejäla favoriter så kommer det nog bli en annan typ av match.

2. Malmö FF

Det var inte roligt att se vårt svenska Champions League-lag åka på tredje raka tjottablängaren i gruppspelet mot Chelsea (0-4) på Stamford Bridge. Och det såg emellanåt ihåligt och ointresserat ut från MFF-håll. Känslan när man kollade var lite grand, att när man nu kämpat och slitigt och gjort det så fantastiskt för att nå finrummet i Champions Leagues gruppspel, så verkade själva festen inte betyda något speciellt.



Nåja, allsvenskan är en annan sak, och där skakade Malmö FF av sig Östersund senast och ska nu åka till Varberg för att hämta tre nya poäng. Även om lagets toppform inte känns nära, så är slagkraften i Malmö FF tillräcklig för att hamna på andra plats i min power ranking.

3. Djurgården

Hårfint före AIK på en tredjeplats, skulle jag säga. Även om det var en elak smäll man åkte på mot Elfsborg senast.

Men Djurgården har mer offensiv spets än AIK så här långt, och det gör blåränderna mer kompletta som lag och väger över för placeringen. Nu kommer Kalmar FF på besök på lördag, och det är långt ifrån någon enkelt uppgift. Men Djurgården brukar kunna klara av Henrik Rydströms bollsäkra gäng och har slagit KFF i både Svenska Cupen och i allsvenskan i år.

Djurgården behöver dock hitta lite fler vapen än Magnus Eriksson känsliga vänsterfot och Edward Chilufyas speed. Man saknar verkligen sjuke, alternativt vikarierande högerbacken, Haris Radetinac på en forwardsposition, och någon av Nicklas Bärkroth, Kalle Holmberg eller Joel Asoro bör sätta dit bollarna mer frekvent för att göra höstresan en smula giftigare.

4. AIK

Nej, det är inte så att man gjort mycket färre mål än toppkonkurrenterna (bortsett från Malmö FF), men det känns ändå så trubbigt och fantasilöst i den svartgula offensiven. AIK får i stort sett inga “enkla” mål, och därmed inga “enklare” trepoängare.

Varje match blir en blodig kamp, och det känns just nu för jobbigt för att på sikt vara med och slåss om guldet in i omgång 30. Någonting måste helt enkelt hända där. Antingen ett större risktagande, eller att Nabil Bahoui, Henok Goitom eller varför inte Zack Elbouzedi (fortfarande noll poäng efter tretton matcher) fattar eld och börjar spruta in poäng.

AIK är oerhört svårslaget, besitter allsvenskan kanske bästa målvakt och backlinje och man har hög svansföring och kommer aldrig att ge sig.

Men allt detta visste vi sedan tidigare, och nu behöver man krydda med något nytt.

5. IFK Norrköping



Halkar in lite på ett bananskal på den här listan, och då blundar jag lite flr 0-5 senast mot Häcken på Hisingen. Väljer att se till första halvlek, som var jämn och jag väljer att se till den form Rikard Norlings lag visat upp under en längre tid nu, En form som genererat en hel del poäng som också gett nytt häng på Europaplatserna.

Nu väntar en känslig återkomst för Norling till Friends arena och mötet med AIK. Då har man knappast råd med en förlust, och även ett kryss lär sudda ut de små återstående förhoppningarna om en ny mästartitel.



