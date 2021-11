AVSLÖJAR: Djurgården har hoppat av - men ligger högt på Bajen-lista

Ola Gustavsson är rutinerad nyhetschef på FotbollDirekt. Dagligen levererar Ola nyheter och exklusiva vinklar.

Men det blir också kittlande information "över", nyheter som inte når hela vägen in på FD - och därför kommer nu “Olas Opublicerade News” att levereras en gång i veckan framöver.

Garanterat läsvärt för den som inte kan få nog av allsvenskan och svensk fotboll i stort.

/Chefredaktör Mathias Lühr.



KAN VARA SLUTGILTIGA ÖPPNINGEN FÖR BAJEN MED EN AV SUPERETTANS MEST SPÄNNANDE



Kevin Jensen har varit ett av superettans mest omskriva namn under ett år där Landskrona BoIS in i det längsta utmanat i toppen.

Och intresset för honom har blivit där efter.

Vi avslöjade ju tidigare i höst intresse från så väl Hammarby som Djurgården. De förstnämnda ska han till och med ta träffat på plats i Stockholm och visats runt i Hammarbys högkvarter ute vid Årsta.

Bosse Andersson gick så långt så att han i mitten av september valde att för FD bekräfta Djurgårdens intresse för Jensen.

I dag är DIF alltså borta ur bilden.

Andersson uppges för mig, av olika anledningar, ha gått vidare med andra namn. Flera källor pekar på för mig att att kontakterna mellan parterna dog ett tag efter Anderssons uttalande.



Hammarby å sin sida har inte vikit och 20-åringen är ännu ett namn på Jesper Janssons lista. Jensen ska anses ligga i linje med en delvis ny Hammarby-strategi som handlar om att värva spelare enligt en smartare ekonomisk linje.

Efter mängder av dyra affärer de senaste åren så kommer det, enligt mina uppgifter, att bli vanligare i Bajen från och med denna vinter. Joel Nilsson som är klar men inte officiellt bekräftad - är ju ett sådant namn med ett utgående kontrakt.



Från Landskrona-håll räknar man hur som helst inte med att behålla Kevin Jensen - tränare Billy Magnusson har tidigare varit öppen med att han inte räknar in Kevin Jensen i nästa års truppbygge.





