SPECIAL: Det här garanterar SM-guld för Malmö FF

Två ynka omgångar återstår av den allsvenska säsongen.

Kan Malmö FF tappa poäng mot Kalmar FF? Ska Joakim Perssons Varberg störa Djurgården? Vilka vinner egentligen toppmötet i Borås? Och är Hammarby helt avskrivna från guldstriden?

FotbollDirekt har tagit fram förutsättningarna inför avslutningen - det krävs för att vinna SM-guld.

1. Malmö FF - 55 poäng - 57-30 (+27)

Form: 3-2-0

Spelschema: Kalmar FF (b), Halmstads BK (h)

Tidigare resultat i år: 3-1 mot Kalmar FF, 0-0 mot Halmstads BK

Otillgängliga spelare/frågetecken: Bonke Innocent (avstängd), Jo Inge Berget (skada), Anders Christiansen (skada), Felix Beijmo (skada), Jonas Knudsen (skada), Ola Toivonen (skada)

Kommentar: Trots poängtappet mot Häcken har Malmö FF återigen guldet i sina egna händer. Sex poäng på de sista två matcherna garanterar Lennart Johanssons pokal, men det kan även räcka med fyra eller färre poäng. Då måste dock MFF förlita sig på att de övriga lagen tappar poäng.

Kalmar på bortaplan tror många blir en tuff match för MFF. Samtidigt har Malmö inte tappat poäng mot Kalmar sedan april 2018 (0-3). Sannolikheten att Malmö FF blir svenska mästare i år också är förstås stor.

2. Djurgårdens IF - 54 poäng - 43-27 (+16)

Form: 3-1-1

Spelschema: Varbergs BoIS (h), BK Häcken (b)

Tidigare resultat i år: 3-1 mot Varbergs BoIS, 2-1 mot BK Häcken

Otillgängliga spelare/frågetecken: Linus Tagesson (skada)

Kommentar: Djurgården har lett serien flest antal gånger i år (19 gånger) och hade en ny chans senast mot IFK Norrköping. Men där blev det “bara” en poäng och nu måste Blåränderna hoppas på att Malmö FF tappar poäng i någon match. Sex poäng kan räcka hela vägen - blir det mindre än så ska Djurgården ha rejält med tur i övriga resultat för att guldet ska tas.

Tittar man historiskt har Djurgården åtminstone lätt för nästkommande motstånd. Blåränderna har vunnit samtliga tre möten mot Varberg sedan de gick upp och DIF har också fem raka segrar mot Häcken.

3. AIK - 53 poäng - 37-21 (+16)

Form: 3-0-2

Spelschema: IF Elfsborg (b), IK Sirius (h)

Tidigare resultat i år: 1-0 mot IF Elfsborg, 1-0 mot IK Sirius

Otillgängliga spelare/frågetecken: Sebastian Larsson (avstängd), Per Karlsson (skada), Jakob Haugaard (skada)

Kommentar: Efter mycket snack om AIK:s bortafacit visade Gnaget upp ett styrkebesked senast. Bartosz Grzelaks lag åkte till Varberg och vann med 1-0. Guldchanserna ser något avlägsna ut, samtidigt krävs det endast ett poängtapp vardera för MFF och DIF för att AIK ska ha guldet i egna händer. Nyckelmatch mot Elfsborg väntar, inte minst för topp tre-striden.

Just matcher i Borås brukar inte vara AIK:s specialitet. Gnaget har en (!) vinst borta mot Elfsborg sedan 2002. Och den vinsten kom 2017, då Jesper Nyholm (som numera spelar i Djurgården) blev matchhjälte.

4. IF Elfsborg - 52 poäng - 46-29 (+17)

Form: 3-1-1

Spelschema: AIK (h), Örebro SK (b)

Tidigare resultat i år: 0-1 mot AIK, 2-1 mot Örebro SK

Otillgängliga spelare/frågetecken: Simon Strand (avstängd), Leo Väisänen (avstängd), Maudo Jarjue (skada), Samuel Holmén (skada)

Kommentar: Blytung trepoängare hämtades hem från Halmstad senast, då matchavgörandet kom i den 94:e minuten. Europaplatsen ligger i Elfsborgs egna händer, då de nu ställs mot AIK - men väldigt mycket ska till för att Boråslaget ska kunna bli mästare. Det mest realistiska scenariot för att Elfsborg ska ta guld är att laget går rent sista två - och att Malmö FF max tar två poäng, Djurgården max tar tre, och AIK max tar fyra.

Elfsborg brukar ha “lätt” för AIK på hemmaplan som sagt, desto svårare brukar det vara på Friends Arena. Elfsborg är det enda topplaget som ska möta ett redan degraderat lag. Rimligtvis bör chanserna till tre poäng mot Örebro vara stora.

5. Hammarby IF - 49 poäng - 49-38 (+11)

Form: 4-0-1

Spelschema: Halmstads BK (b), Kalmar FF (h)

Tidigare resultat i år: 1-1 mot Halmstads BK, 1-2 mot Kalmar FF

Otillgängliga spelare/frågetecken: Astrit Selmani (avstängd), Mohanad Jeahze (skada), Jon Gudni Fjoluson (skada), Abdul Khalili (skada), Filston Mawana (skada)

Kommentar: Ja, Hammarby är faktiskt med på den här listan. Rent matematiskt är inte guldchanserna körda än. Men chanserna är, minst sagt, minimala.

Det här är vad som krävs för att Bajen ska bli mästare:

Hammarby tar sex poäng och gör en herrans massa mål framåt, Malmö FF förlorar stort i sina två sista matcher, Djurgården tar max en poäng, AIK max två poäng och Elfsborg max tre poäng. Bajen har just nu 16 mål att ta ikapp från Malmö, så det är ordentliga målfester som krävs.

Men Europadrömmen lever, inte minst med tanke på att Elfsborg och AIK ställs mot varandra. Inför den senaste matchen mot Degerfors låg Bajen långt ner i bortatabellen, men i och med 4-1-segern har de grönvita klättrat upp till sjätteplats. Därmed bör självförtroendet vara stärkt inför nästa match.

