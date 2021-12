Coronafall i Östersunds FK inför matchen mot Degerfors IF

Östersunds FK:s huvudtränare Per Joar Hansen har påvisat ett positivt resultat för Covid-19 och missar därmed morgondagens match mot Degerfors IF. Det skriver klubben på sin hemsida.

-Vi önskar Per Joar samt resterande smittade ett snabbt tillfrisknande, skriver klubben på sin hemsida.

Imorgon ställs Östersunds FK mot Degerfors IF i allsvenskans sista omgång. En livsviktig match för Degerfors IF i kampen om att säkra det allsvenska kontraktet. Nu meddelar Östersunds FK på sin hemsida att personer inom klubben har drabbats av bekräftade fall av Covid-19.

Östersunds FK skriver på sin hemsida:

Samtliga spelare och ledare har testat sig under dagen och detsamma gäller under morgondagen innan matchen. Endast ett fall har påvisats inom truppen där Per Joar Hansen, huvudtränare i Östersunds FK har påvisat ett positivt resultat. Morgondagens match kommer nu att ledas av Jussi Kontinen, assisterande tränare i ÖFK. De resterande smittade tillhör klubbpersonal. Vi önskar Per Joar samt resterande smittade ett snabbt tillfrisknande.

Degerfors IF klubbledning samt medicinska personal informerades omgående om läget av Östersunds FK.





