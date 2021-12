KLART: IFK Värnamo förlänger med mittfältaren

IFK Värnamo och Abdussalam Magashy, 23, är överens om en kontraktsförlängning. Det nya avtalet sträcker sig till och med säsongen 2022. Det meddelar laget på sin hemsida.

Abdussalam Magashy, som tidigare har spelat i Växjö United och Kristianstad FC, kom till IFK Värnamo inför säsongen 2020 och har varit en viktig spelare för laget både i Division 1 och superettan. Magashy har under sina två säsonger i klubben stått för 9 mål och 52 framträdanden i den vita tröjan.

Smålandslaget som i år tog klivet upp till allsvenskan förlänger nu med med mittfältaren.

Värnamos sportchef Enes Ahmetovic på lagets hemsida:

Vi är förstås oerhört nöjda över att Magashy väljer fortsatt spel i IFK Värnamo. Han har varit en stor bidragande faktor till våra framgångar under de gångna åren och det känns bra att han vill fortsätta på den här resan tillsammans med föreningen. Jag är fullt övertygad om att vårt skickliga kraftpaket på mittfältet kan ta Allsvenskan med storm om han fortsätter på den inslagna vägen.

Abdussalam Magashy:

It feels good to stay for another season. I feel like I belong here in IFK and it has been a good run for the last couple of years. I really look forward to play in Allsvenskan next season and I will do my best to contribute to the team.





