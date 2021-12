"Vi ska spela för dem och hela Degerfors"

En match kvar.

En lång resa.

Ett lag som måste vinna, och som kan påverkas av en annan match.

– Vi hoppas att Malmö FF gör det bra i den matchen, säger Adam Carlén till FotbollDirekt.

Degerfors IF möter Östersunds FK på lördag i hopp om att få stanna kvar i allsvenskan 2022. Årets nykomling har både blandat och gett under säsongen men efter senaste vinsten mot IFK Norrköping är det positiva tongångar i laget.

– Vi har en bra känsla. Det var en bra match senast mot IFK Norrköping så vi ska bygga vidare på den och se till att lösa tre poäng, säger Carlén.

Klimatet i Östersund är ingen dröm för en fotbollspelare. Snö, minusgrader och vind. Men det är inget som ska påverka Degerfors.

– Det har varit kallt hemma i Värmland så vi har fått känna på kylan lite så vi ska nog vara redo. Det är bara bita ihop och köra.

Resan från Degerfors till Östersund är lång. Närmare bestämt 54 mil. Laget åker med buss i sju timmar idag för att sova uppe i Jämtland. Men det är inget Carlén gnäller över.

– När vi åker idag är det ingen fara. Om vi får en bra nattsömn är vi bra förberedda inför morgondagen. Det ska inte vara något som påverkar prestationen.

På Twitter har man kunnat se en video när en barnkör, iförda Degerfors IF halsdukar, sjunger “Heja rödavita laget” utanför Stora Valla, innan bussresan. Något som uppskattades av Carlén.

– Det ger en extra energi. Hela samhället engagerar sig för att stötta och bära fram oss. Det var jätteroligt att se. Vi ska spela för dem och för hela Degerfors.

Just nu ligger Degerfors IF på kvalplats med 31 poäng. Ovanför dem ligger Halmstad BK, som möter Malmö FF i sista omgången, på lika många poäng men med klart bättre målskillnad. Beroende på hur Degerfors IF presterar uppe i Östersund kan Halmstad BK:s resultat i Malmö påverka Värmlandslaget.

Hoppas ni att Malmö FF gör jobbet mot Halmstad BK?

– Det är klart vi hoppas på det. Samtidigt fokuserar vi på oss. Den matchen kan inte vi påverka. Men det är klart att om Halmstad BK vinner så spelar det ingen roll vad vi gör i Östersund. Så det är givet att vi hoppas att Malmö FF gör det bra i den matchen.

Vad skulle det betyda för Degerfors som ort om ni stannar kvar i allsvenskan?

– Det skulle väldigt mycket. Fotbollen är Degerfors stolthet så det är klart att det skulle betyda jättemycket om vi kunde säkra kontraktet, så Degerfors IF spelar i allsvenskan nästa år.

