Vändningen efter klubbens farväl - kan komma tillbaka till Hammarby

Under lördagen meddelade Hammarby att man släpper flera spelare inför 2022 - däribland ex-skyttekungen Paulinho, 35.

Men här kan det bli tvära kast.

Brassen förväntar sig nämligen ett nytt erbjudande från Bajen efter att klubben sagt upp optionen för nästa säsong.

-Jag kan tänka mig att komma tillbaka och pratar mycket med Jesper (Jansson, sportchef), säger Paulinho till FotbollDirekt.

En gång i tiden var han allsvenskans hetaste forward.

Paulinho (Paulo José de Oliveira) är den av de aktiva spelarna i allsvenskans som har gjort flest mål i serien. Brasilianaren, som sedan två år tillbaka har spelat i Hammarby IF, har tidigare tillhört Örebro SK och BK Häcken. I Göteborgslaget gjorde Paulinho gjort över hundra mål och vann bland annat den allsvenska skytteligan 2018 med hela 20 mål.

I dag ser verkligheten annorlunda ut.

Under lördagen gick Hammarby IF ut med att fem spelare från laget inte kommer att vara med föreningen nästa år. En av dem var Paulinho. Bajen meddelade att en förlängning med forwarden inte kommer att ske. Nu är säsongen över och Paulinho står kontraktslös. Här näst väntar ett uppehåll i Brasilien med träning för att komma tillbaka stark inför nästa år.

-Nu ska jag tillbaka till Brasilien och njuta av livet lite. Jag har inte varit i Brasilien på två år så jag ska dit på semester, träna och vänta på ett nytt kontrakt, säger Paulinho.

Paulinho har annars haft en tuff tid bakom sig i Hammarby IF. Efter succén i BK Häcken har tiden i Stockholm i princip varit den motsatta. Många skador och tuff konkurrens har lett till lite speltid och få mål.

-Jag gjorde väldigt många mål i Häcken vilket kanske är anledningen till att jag har haft mycket press på mig i Hammarby IF. Jag har haft väldigt mycket otur senaste tiden. Jag har jobbat hårt och kämpat med skador samt att jag alltid försöker prestera och vara i min bästa form. Men när jag äntligen känner mig frisk får jag en skada. Det har varit väldigt svårt med så mycket skador. Det är stressigt och det är mentalt väldigt jobbigt.

Hammarby hade en årslång option till förlängning med Paulinho. De sade upp den optionen, men inte för att de var ointresserade av Paulinho, utan för att de ville förhandla med forwarden från en lägre nivå än vad optionen låg på. Så det finns en chans att Hammarby IF kommer att komma med ett nytt bud.

Stämmer det?

-Jag skrev på ett kontrakt med Hammarby IF på två år plus option. Angående optionen måste båda parter kommer överens om en vidare förlängning. Hammarby IF väntade till sista minuten när de berättade att de inte ville förlänga med mig. Jag förstår dem, för mina prestationer i laget har inte varit bra. Jag har spelat lite och det är därför det inte blir någon fortsättning. Om jag hade gjort bra prestationer under min tid i laget hade jag säkert fortsatt i Bajen nästa år också.

Tränare Milos Milojevic och sportchef Jesper Jansson gillar Paulinho och vill därför förhandla med brasilianaren från en lägre option. Paulinho själv tror att han kommer att få ett bud trots att den ursprungliga optionen är uppsagd.

-Jag har pratat med Milos och Jesper och de instämmer att jag har haft väldigt otur med mina skador. De menar att jag när jag är frisk och är i bra form kan jag göra vad jag vill. Jag vet att om jag är frisk kan jag spela många matcher och göra många mål. Jag är fortfarande den bästa forwarden i allsvenskan. Ingen har passerat mig i antalet gjorda mål.

-Därför vill jag åka tillbaka till Brasilien för att göra mig redo för spel. Förhoppningsvis kommer jag i bra form i Brasilien så jag kan komma tillbaka snart.

Paulinho berättar att han idag inte dras av några skador.

Just nu pratar han med några klubbar om men inte mer än så. Det ska vara lag i toppen av allsvenskan samt några i Brasilien.

Hur ser du på nästa säsongen? Kan du komma upp på samma nivå som i Häcken?

Ja. Om jag är i bra form kommer jag kunna spela bra igen och göra lite mål.

Om du får ett nytt bud från Hammarby IF. Kan du tänka dig att gå tillbaka?

-Ja. Jag har inga problem med Hammarby IF. Vi har bra kontakt och Jesper pratar mycket med mig. Jag har pratat med honom om att jag ska till Brasilien och träna. I Brasilien finns de bästa fysioterapeuterna i världen. Jag behöver det. Jag behöver fixa min kropp, avslutar Paulinho.





