Djurgården och AIK mot Europa 2022 - då väntar mardrömsschema

Flera svenska lag fick i somras känna på det tajta spelschemat i samband med Europakvalet.

Och bättre kommer det inte att bli 2022.

Djurgården och AIK ska kvala in till Europa Conference League, och om 08-lagen vill ta sig till gruppspelet kan de förvänta sig dubbla matcher i veckan - från den 17 juli till och med den 18 september.

– Det kommer vara viktigt att inte bli av med spelare under den perioden, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Malmö FF blev svenska mästare och får kvala till Champions League nästa sommar. För AIK:s och Djurgårdens del väntar istället kvalspel till Europa Conference League.

Den nya turneringen invigdes i år, och lag som Elfsborg, Hammarby och Häcken fick alla testa på det kvalet i somras.

Något som vanligtvis brukar uppmärksammas är det tajta spelschema som inträffar i samband med att svenska lag spelar ute i Europa. Sommarens matcher var knappast något undantag.

“Jag vet inte om svensk fotboll inte vill ha svenska lag i Europa?”, frågade sig MFF:s Anders Christiansen inför returen mot Rangers FC, då han var kritisk till det allsvenska spelschemat.

Från och med 3 juli till och med 27 juli spelade Malmö två matcher i veckan i somras. Efter det blev det en veckas uppehåll, innan det intensiva spelschemat fortsatte igen. Eftersom MFF nådde hela vägen fram till Champions Leagues gruppspel fick klubben dessutom känna på det tajta matchandet under hösten också.

Under de senaste tio åren har Malmö bevisligen varit bäst i Sverige på att ta sig ut i Europa. Och en utmaning som väntar för bland annat AIK och Djurgården nästa sommar är att kunna hantera det tajta spelschemat.

Svenska Fotbollsförbundet släppte nyligen årsplanen för 2022 - och det är tydligt att det blir många matcher på kort tid för flera lag.

Tidigare nämnda AIK och Djurgården kliver båda in i den andra kvalomgången till Europa Conference League. Om lagen ska ta sig in till gruppspelet kan därför ett preliminärt spelschema se ut så här:

17/7 Allsvenskan,

21/7 Conference League (omg2),

24/7 Allsvenskan,

28/7 Conference League (omg2),

31/7 Allsvenskan,

4/8 Conference League (omg3),

7/8 Allsvenskan,

11/8 Conference League (omg3),

14/8 Allsvenskan,

18/8 Conference League (omg4),

21/8 Allsvenskan,

25/8 Conference League (omg4),

28/8 Allsvenskan,

1/9 Svenska Cupen,

4/9 Allsvenskan,

8/9 Conference League (gruppspel),

11/9 Allsvenskan,

15/9 Conference League (gruppspel),

18/9 Allsvenskan

FotbollDirekt har pratat med Djurgårdens sportchef Bosse Andersson, som ger sin bild av utmaningen som väntar för de svenska lagen i Europa.

– Det blir tajt på många sätt. För det första är det ett VM-slutspel som påbörjas någon gång i november, och att serien då måste vara avslutad första helgen i november. Och det börjar i april, så 30 omgångar ska ju in där, säger Andersson och fortsätter:

– Det var ju ett luftigare program i år, till exempel. Ska du då ut i Europa vet man att det blir tufft för många av de här lagen. Det blir fler matcher under juli/augusti. Skulle man då också gå in i ett gruppspel så ska även de matcherna spelas i september och oktober. Alla matcher ska spelas under två månader istället för fyra månader. Det säger ju sig självt.

Vad säger du om det då?

– Det är ingen överraskning. Jag skulle inte vilja vara den som planerar årsplaneringen. Vi har varit med och tyckt till, men det är som det är. Det kommer vara ett tufft spelschema, både i allsvenskan och Europa.

– Vad tänker man kring det? Jo, att vi står för en del utmaningar. Att man kanske måste ha en bredare trupp. Det kan hända saker som skador etcetera.

Har truppen ni haft i år varit tillräckligt stor, rent antalsmässigt för ett Europaspel?

– Vi hade en stor förändring inför den här säsongen. Men numerärt tror jag vi har varit tillräckligt många. Sen finns det andra regler, man måste ha svenska spelare och så vidare.

– Men numerärt tror jag vi kommer ha något liknande. Sen kan det alltid ske förändringar.

Sportchefen poängterar en extra viktig detalj.

– Jag tror det är viktigt att man har med sig det här (truppen) redan innan säsongen börjar. Det tar alltid tid för nya spelare att komma in i det. Det kommer inte vara lösningen att ta in nya spelare under sommaren, säger Andersson och tillägger:

– Lösningen kommer vara den trupp man har, som är med och förbereder sig till svenska cupen och allsvenskan. Sen måste man försöka att inte bli av med viktiga spelare under den perioden i juli och augusti.

Malmö och Elfsborg tidigarelade en match under den här säsongen, på grund av Europaspelet. Kan det vara aktuellt för er nästa år?

– Ja, det kommer kunna bli aktuellt. Vi är ett av lagen som kommer få en fråga om det. Europalagen ska kunna bryta in matcher för att få lite “space” i augusti. Men det är en senare fråga. Tittar man på årsplanen skulle jag vara positiv om jag fick den frågan.

Nu när ni har säkrat en Europaplats, gör det ditt jobb lättare när det gäller att rekrytera nya spelare?

– Det är möjligt. Det är mer stimulerande för spelargruppen vi har och någonting att se fram emot. Det kan säkert vara så.

