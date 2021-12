Efter tidigare känsliga uppgifterna - Bäckström vill avdramatisera

Nyckelspelare lämnade och succétränaren bytte klubb.

In kom istället Daniel Bäckström, 33, och IK Sirius nådde ändå en snarlik tabellplacering.

För FotbollDirekt berättar Bäckström om hur Uppsalaklubben ska ta nästa steg - och hur han ser på uppgifterna om att ta över det svenska U21-landslaget.

– Det blir ju “silly season” även för tränare, säger Bäckström.

Stefano Vecchia, Axel Björnström, Elias Andersson, Hjalmar Ekdal. Det är bara några av spelarna som lämnat IK Sirius det senaste året.

Dessutom lämnade “Årets tränare"-nominerade Henrik Rydström för Kalmar FF, där han faktiskt blev utsedd till årets tränare 2021.

In kom istället 33-årige Daniel Bäckström, som aldrig tidigare varit huvudtränare för ett allsvenskt lag. Resultatet? En elfteplats i tabellen, alltså en placering sämre än Rydströms Sirius 2020.

När FotbollDirekt kommer i kontakt med Bäckström befinner han sig i norra Italien.

– Just nu är jag i Parma och hälsar på Maths Elfvendal (Landslagets målvaktstränare. Tidigare i bland annat IFK Norrköping), säger Bäckström och fortsätter:

– Det är en nära vän, men också en före detta kollega. Vi kikade på Parmas match mot Perugia igår och jag ska vara här i några dagar.

Hänger du någonting med Gianluigi Buffon också?

– Haha, jag ska ner på träningen imorgon. Så då kanske man får en skymt honom. Kanske ta hans autograf eller något.

Kan du ta med dig erfarenheter därifrån till Sirius?

– Jag tror att grejen med att besöka andra klubbar, andra tränare, andra verksamheter - det är jättenyttigt. Det är inte så lätt att göra under säsongens gång.

– Nu fick jag en lucka och det rullade på här nere i Italien, så då kändes det givet. Maths är ju också en väldigt nära vän. Att kunna få lite sol men också prata fotboll, det känns som en bra kombination.

Men nog om det varma vädret och den italienska fotbollen. Hur ser egentligen Bäckström på Sirius säsong 2021?

– Jag tycker på det stora hela att det har varit en relativt bra säsong, utifrån förutsättningarna vi hade inför. Vi har gjort några saker på ett riktigt bra sätt, som jag är nöjd med. Sen har vi vissa delar i vårt spel som måste bli bättre till nästa år.

När du nämner förutsättningarna, är det framför allt spelartappen du syftar på då?

– Det var ju ett stort fokus på spelarna som lämnade och som hade presterat väldigt bra under 2020. Vi hade en stor omsättning på spelare som kom in. Där tycker jag utvecklingen på många i truppen varit bra.

– Det (Moustafa) Zeidan gjort efter att han kom från Jönköping i somras. Det (Jacob) Ortmark presterat, det (Marcus) Mathisen presterat. Det (Christian) Kouakou presterat. Det har varit viktigt att de här unga grabbarna lyckats prestera, och ta de här stegen. Och det är en grej som jag tycker känns spännande inför nästa säsong.

Kan du peka ut något som ni gjort extra bra som lag under 2021?

– Över året har vi varit starka i vår speluppbyggnad. Under de fem-sex sista matcherna lyckades vi även omsätta det till chanser, så vi lyckades göra fler mål. Det har varit den häftigaste delen i vårt spel.

– Vår speluppbyggnad har varit bra i princip alla 30 matcher. Att vi sen lyckades skapa mer och göra fler mål - den grejen gillar jag. Det är viktigt att inte hamna i en fälla och tro att det är bra så länge man bara har bollen. Det måste bli en slutprodukt.

Vad tycker du det finns störst utvecklingspotential i inför nästa säsong?

– Vi har släppt in för många mål i år. Vi landade på 53 insläppta. Vi har fortfarande ett stort jobb att göra, hur vi ska försvara på defensiva fasta situationer. Under den andra halvan blev vi bättre, men överlag har den delen runt vårt straffområde inte varit tillräckligt bra.

– Det blir en viktig grej om vi ska kunna lyfta våra prestationer. Det funkar inte att släppa in mer än 50 mål.

Trots sin relativt korta tränarkarriär på allsvensk nivå har det ändå spekulerats i Daniel Bäckströms namn under hösten. I mitten av november kom Sportbladet med uppgifter om att Bäckström var en tänkbar ersättare till Poya Asbaghi i det svenska U21-landslaget.

Till Sirius hemsida sade Bäckström själv så här:

“Jag trivs fantastiskt bra här i Sirius. Jag ska ingenstans”.

För FotbollDirekt utvecklar tränaren sina tankar.

– Det blir ju “silly season” även för tränare, när det närmar sig slutet av säsongen, säger Bäckström och fortsätter:

– Det är klart att den typen av jobb, på den nivån, när det handlar om landslag - det är smickrande att nämnas i de sammanhangen. Men som jag sade då, och som jag vill slå fast nu är att jag trivs väldigt bra i Sirius.

– Just nu ser jag fram emot att fortsätta det jag fått starta upp under det här året. Jag är väldigt målmedveten kring den grejen. Jag vill sätta min prägel på Sirius, sen vad som händer framöver om några år är svårt att spekulera i. Just nu har jag det väldigt bra här.

Har förbundet hört av sig till dig angående U21-jobbet?

– Att gå in och kommentera några detaljer bidrar bara till ökad spekulation. Det finns ingenting att säga om det. Jag faller tillbaka till det jag sade nyss. Det är i Sirius som jag har mitt avtal, och jag fokuserar på att köra vidare i Sirius.

TV: Allsvenskans bästa lag 2021:

Matchrapporter: Nicolas Stefanelli gjorde två mål när AIK vann mot Sirius Sirius klart bättre än Häcken på Studenternas Sirius och IFK Göteborg delade på poängen efter 3-3 Tuff match slutade med seger för Sirius mot Mjällby Antonio Colak i målform när Malmö vann mot Sirius