IK Sirius succéspelare riskerar att lämna i vinter

Efter en fin säsong i IK Sirius finns risken att Moustafa Zeidan säljs i vinter. Det meddelar lagets tränare Daniel Bäckström i podcasten "Are you Sirius?".

– Jag räknar med att det kan bli så, säger Sirius tränare Daniel Bäckström i podcasten "Are you Sirius?".

Moustafa Zeidan, 23, spåddes en lysande framtid som tonåring när han var ungdomsproffs i engelska Aston Villa. Därefter har vägen varit krokigare men den senaste tiden har han imponerat på många. Helsingborgssonen som tidigare har spelat i bland annat IF Brommapojkarna, IK Frej och Jönköping Södra IF värvades till IK Sirius i somras. Där han fick sitt stora genombrott under den allsvenska hösten. Som belöning blev mittfältaren uttagen till Janne Anderssons januariturné, som dock blev inställd på grund av den ökade smittspridningen.

I lokaltidningen UNT:s podcast “Are you Sirius?” medger Sirius tränare Daniel Bäckström att 23-åringen kan lämna klubben redan efter ett halvår.

– Jag räknar med att det kan bli så. Är jag rädd för det? Nej. Blir vi av med honom så blir det att en annan klubb köper honom och då ska vi ha pengar som gör att vi kan plocka in en ersättare och bygga vår klubb. Att vi har en spelare i Sirius som tas ut i A-landslaget är enbart positivt och skulle en klubb högre upp i hierarkin vilja köpa en av våra spelare så är det enbart positivt. Det innebär att vi gör något som är bra, vi kan återinvestera det, lägga någon miljon i akademin och någon miljon på banken. Det är så vi bygger en klubb, säger Bäckström i podcasten.

Zeidan spelade i år 20 matcher, varav 17 från start, och gjorde tre mål och två assist för Uppsalalaget.

TV: Årets lag i allsvenskan 2021





