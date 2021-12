Peking ska satsa sportsligt och publikt - vill dubbla fjolårets siffra

2021 blev ett mellanår för IFK Norrköping, på flera plan. Nu ska klubben försöka klättra - både sportsligt och publikt.

Inför årets säsong såldes drygt 3500 årskort och nu siktar Peking på att i stort sett dubbla den siffran.

– Vi har ju en målsättning på att nå 6000 årskort, säger klubbens evenemangsansvarige Mårten Jacobsson.

Efter att ha flugit fram under inledningen av 2020 körde till slut IFK Norrköping fast. Stora förändringar skedde i klubben under vintern och in kom bland annat den före detta AIK-tränaren Rikard Norling.

En tränare med fina meriter i bagaget och spännande nyförvärv på plats. Det var nog många som trodde att IFK Norrköping skulle utmana mer om Europaplatserna.

Men i stället slutade det hela med en sjunde plats.

Nu vill Peking ladda om inför nästa säsong och så sent som i går berättade klubbens tillförordnade sportchef Sakarias Mårdh att det kommer att satsas i vinter.

Och satsningen ska även synas på publikfronten. I dagsläget har klubben sålt över 1300 årskort inför 2022.

– Vi öppnade upp den digitala försäljningen i slutet av november. Sen har vi normalt sett en väldigt stor andel som köper fysiska årskort på plats. Och det öppnade vi upp i går, säger evenemangsansvarige Mårten Jacobsson och tillägger:

– Vi har ju en målsättning på att nå 6000 årskort under 2022.

Ni sålde drygt 3500 årskort inför den föregående säsongen?

– Ja, precis. Inför 2021. Och då var det ju ingen publik i början. Annars brukar vi ligga på ungefär 5500-6000, om man tittar åren 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

TV: Allsvenskans bästa spelare 2021:

