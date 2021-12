KLART: Målvakten avslutar karriären

Stojan Lukic lämnar Varbergs BoIS och avslutar sin fotbollskarriär. Målvakten lägger nu fullt fokus på en civilkarriär som fastighetsmäklare.

-Två år där vi tippats att åka ut, men med en bra tränare och ett lag med stark tro har vi motbevisat experterna och två gånger om hållit oss kvar med god marginal, säger Lukic på Varbergs BoIS hemsida.

Stojan Lukic, 41, etablerade sig sent i sin karriär. Några år innan han fyllde 30 slog målvakten igenom på riktigt och hade då många år framför sig i allsvenskan och superettan. 41-åringen har tidigare spelat i bland annat Falkenbergs FF, Halmstads BK, Örgryte IS och senast i Varbergs BoIS. Efter 39 matcher i Hallandslaget, står det under måndagen klart, att Lukic och BoIS går skilda vägar. Målvakten väljer också att avsluta sin spelarkarriär men fortsätter med en annan.

- Jag skulle vilja tacka alla i styrelsen, ledarstaben, spelare, materialförvaltare och inte minst alla supportrar för två fantastiska år ihop. Två år där vi tippats att åka ut, men med en bra tränare och ett lag med stark tro har vi motbevisat experterna och två gånger om hållit oss kvar med god marginal. Jag är övertygad om att Varbergs BoIS kommer vara lika bra även nästa säsong och återigen ta allsvenskan med storm, säger Lukic.

Lukic har under senaste tiden jobbat som fastighetsmäklare i Halmstad och satsar nu fullt ut på det jobbet.

TV: Årets lag i allsvenskan 2021





