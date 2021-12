KLART: GIF Sundsvall värvar från Akropolis

GIF Sundsvall gör sig redo inför allsvenskan 2022. Under onsdagen står det klart att Marcus Burman ansluter från Akropolis IF. Det meddelar laget på sin hemsida.

- Förhoppningen är att vi till och börja med ska bli ett stabilt lag, men sedan klättra i tabellen såklart och komma så högt upp som möjligt, säger Burman på lagets hemsida.

Marcus Burman, 25, har under två år i Akropolis IF fått förtroende och spelet majoriteten av matcherna säsongerna 2020 och 2021. Under årets säsong åkte Akropolis IF ner från superettan till Ettan. Laget klarade heller inte elitlicensen och tvångsdegraderas därför ner till division 2. 25-åringen väljer inte att följa med Akropolis till division 2, utan ansluter istället till GIF Sundsvall och allsvenskan.

- Det känns jättebra. Det blir första gången i allsvenskan för mig, så jag är otroligt taggad att vara med på den resan med Sundsvall. Förhoppningen är att vi till och börja med ska bli ett stabilt lag, men sedan klättra i tabellen såklart och komma så högt upp som möjligt. Så jag är väldigt förväntansfull. säger Burman.

Parterna är överens om ett treårskontrakt.

- Marcus Burman ska bli oerhört spännande att följa. Han har tagit stora steg i sin karriär och utvecklats på alla nivåer han varit på. Och nu är han uppe i allsvenskan för första gången. Han är en person med oerhört fina kvaliteter och han har en väldigt fin karaktär som kommer vara en bra tillgång till spelargruppen. Här har Sundsvallssupportrarna något spännande att följa, säger GIF Sundsvalls sportchef Urban Hagblom.

Burman, som tidigare har i spelat bland annat FC Gute och Nyköpings BIS, gör sig nu redo inför en säsong i allsvenskan nästa år.

