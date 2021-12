Degerfors IF-mittbacken samlar in pengar till Cancerfonden

Sean Sabetkar har en årlig insamling kring jul till Cancerfonden. Med 14 till årets insamlingen avslutas har fjolårets summa redan överstigits.

- Fortsätt dela och sprida, hjältar, skriver Sabetkar på sitt Twitterkonto.

Inför årets säsong anslöt Sean Sabetkar till Degerfors IF från Västerås SK. Mittbacken, som i sin sista match med Västerås SK slog ut Degerfors IF i svenska cupen, har under årets säsong startat 22 matcher och gjort fyra inhopp. Sabetkar bildade, tillsammans med Oliver Ekroth, ett försvar som höll Degerfors IF kvar i allsvenskan inför nästa år.

Kring jul har Sabetkar en årlig tradition att via sitt Twitterkonto samla in pengar till Cancerfonden. Förra året fick 26-åringen ihop 16 490 kr där 76 stycken personer hade varit med och bidragit. Med 14 timmar till årets insamlingen avslutas har fjolårets summa redan överstigits.

Till FotbollDirekt berättar Stockholmssonen att årets insamling började under gårdagen och håller på över julafton. Hittills har det kommit in ungefär 20 000 kr till bössan.

Insamlingen har spridits på Twitter och fått fin respons.

Sabetkar på sin Twitter:

“Fortsätt dela och sprida, hjältar.”

