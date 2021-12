Uppgifter: Örebro SK visar intresse för BP-spelaren

Oscar Krusell, 22, kan vara på väg bort från Brommapojkarna. Nerikes Allehanda skriver att Örebro SK är ute efter 22-åringen.

- Det är en spelare som vi absolut vet vem det är, som har gjort det bra och är i en spännande ålder, säger Örebro SK:s fotbollschef Axel Kjäll till Nerikes Allehanda.

I Örebro SK är det ingen julledighet. Under torsdagen meddelade laget att Marcus Lantz lämnar klubben. Tränaren, som kom in i Örebro SK under slutet av säsongen med målet att rädda kvar laget i allsvenskan, misslyckades med uppgiften. Istället ersättas Lantz av tidigare GIF Sundsvall-tränaren Joel Cedergren, som presenteras senare under dagen.

Nu jobbar Örebro SK:s fotbollschef, Axel Kjäll, med att stärka truppen inför nästa säsong. Till Nerikes Allehanda berättar han att en vänsterback kan vara på väg in i klubben.

– Tittar man på truppstrukturen, hur vi vill spela vår fotboll och hur Joel vill spela så har en vänsterback lämnat i Kevin Wright. Vi har en vänsterback i Benjamin Hjertstrand som har gjort många bra matcher. Vi tittar på att eventuellt förstärka på den positionen, säger Kjäll till NA.

NA hävdar att Örebro SK är ute efter Oscar Krusnell som under året tog klivet upp till superettan med IF Brommapojkarna.

Krusnell gjorde två mål och åtta assist på 27 matcher när BP vann Ettan Norra. Innan han anslöt till BP har han spelat i Hammarby IF, IK Frej och Team Thorengruppen SK.

– Det är en spelare som vi absolut vet vem det är, som har gjort det bra och är i en spännande ålder. Om det är en spelare som kommer spela i ÖSK nästa år det vet jag faktiskt inte, säger Kjäll.

TV: Årets lag i allsvenskan 2021





Matchrapporter: Elfsborg vann mot Örebro – trots underläge i halvtid Mållöst mellan Mjällby och Örebro på Strandvallen Fortsatt tungt för formsvagt Örebro – förlust mot Kalmar FF Brommapojkarna slog Piteå på bortaplan Robin Frej och Jardell Kanga heta när Brommapojkarna slog Hammarby TFF