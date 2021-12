Avväpnande om speciella intervjuer: ''Skönt att folk inte tycker att jag är en idiot''

Efter en sämre inledning av säsongen stannade Mjällby AIF tillslut kvar i allsvenskan.

Lagets bäste målskytt Jacob Bergström, 26, bidrog med sina mål så att laget stannade kvar.

Nu menar Bergström att Mjällby måste rusta upp inför kommande säsong för att lyckas säkra kontraktet ännu en gång.

- Jag har ingen aning om vad som kommer framöver men jag litar på att ordförande Magnus (Emeus) och sportchef Hasse (Larsson) kommer göra ett bra jobb, säger Jacob Bergström till FotbollDirekt.

Mjällby AIF:s säsong började inte så bra. Under våren var laget en del av botten och hade en streak under sommaren med endast två poäng på nio matcher. Efter sommaren gick det betydligt bättre när det kom in lite nya spelare. Till slut hamnade Blekingelaget på en nionde plats och någon som ser tillbaka på säsongen med blandade känslor är lagets anfallare Jacob Bergström.

- Det var en skakig flygtur om man säger så. Vi landade tillsut på en nionde plats vilket är rätt bra för att vara Mjällby. Man kan inte kräva mer men det var en del turbulens på vägen dit så det finns mycket att jobba på. Vi hittade oss själva under sista delen med ett bra försvarsspel och vi krigade för varandra, vilket måste göras. Så det är väl det vi ska fortsätta på. En helt okej säsong ändå, säger Bergström.

Anfallaren kopplar just nu av i Sverige under ledigheten tills säsongen drar igång igen den 12 januari.

- Det är skönt att vara hemma, så för min del blev det inget Dubai.

Koppla av är någonting 26-åringen förtjänar då han blev Mjällbys bästa målskytt och poängspelare med sina nio mål och två assist. Trots det är inte jättenöjd över sin egen säsong.

- Det blev en del kassar tillslut men jag vill såklart göra bättre ifrån mig. Jag kan inte säga att jag är nöjd över min egen säsong. Jag är mest nöjd med att vi stannade kvar. Vissa saker var bra men det kan bli mycket bättre så det finns förbättringspotential.

Många av Mjällbys nyckelspelare under hösten kommer inte följa med laget in i säsongen 2022. Tränaren Andreas Mårtensson har lämnat, Amin Sarr och Elias Andersson vänder hem från sina lånesejourer, Joel Nilsson är klar för Hammarby IF och Carljohan Eriksson ryktas bort. Nästa säsong blir en tuff uppgift för Mjällby, men de har varit i liknande situationer innan.

- Vi måste träffa rätt med våra värvningar. Vi har en stomme som är härifrån Blekinge och har varit med länge men det behövs kryddas med fler bra spelare. Ungefär såna som Amin (Sarr), Elias (Andersson) och Carlos (Gracia). Såna spelare behöver vi för att kunna stanna kvar. Det är tufft att vara Mjällby men det är kul att folk som kommer hit och blir inlånade oftast gör det bra. Det kan nog locka till fler spelare att komma hit.

Vad kan man räkna med Mjällby inför nästa år?

- Jag hoppas i alla fall att vi kan bygga vidare på det vi gjorde under andra halvan av säsongen. Vi ska vara svåra att slå och det ska vara hemskt att komma till Strandvallen. Jag hoppas att vi kan fortsätta på det vi gjorde under slutet av säsongen och att vi har kvar Mjällby identiteten som gör att vi spelar i allsvenskan även 2023.

Kan du känna en viss orolighet över att det är mycket som är oklart inför nästa år?

- Ja såklart. Samtidigt var det likadant efter förra året. Då lämnade fem-sex startspelare och vi har haft ungefär tolv tränare på tio år. Det är vardagsmat tänkte jag säga. Jag har ingen aning om vad som kommer framöver men jag litar på att ordförande Magnus (Emeus) och sportchef Hasse (Larsson) kommer göra ett bra jobb. Det har de gjort många gånger förut så det kommer nog gå bra.

- Vi har varit i denna situationen förut så det kan vi se som positivt. Men man vill ju gärna ha en tränare som är med i mer än ett år.

Men förutom att Bergström är en anfallare i allsvenskan som gör mycket mål har han även blivit känd för sina intervjuer där han bjuder på sig själv. Under säsongen 2021 har 26-åringen förknippas mycket med sina intervjuer under matcherna och själv ser han bara positivt på det.

- Det är vad det är och det är kul att jag blir uppskattad oavsett vad man gör. Det är rätt skönt att folk inte tycker att jag är en idiot. Det är inga problem utan det är bara kul.

Finns det något ytterligare steg du vill ta i din karriär?

- Det vet jag inte riktigt så. Jag har väl sagt någon gång att det hade varit kul att spela för någon lite större klubb än Mjällby så att säga. Det är något mål jag har så men samtidigt trivs jag bra i Mjällby. Jag har utgående kontrakt nästa år så vi får se hur bra jag gör det 2022 och sen återstår det att se vilka möjligheter det finns då. Jag trivs otroligt bra i Mjällby för det är som hemma för mig.

- Leva på fotbollen är en dröm jag har haft sedan en tid tillbaka och det gör jag ju nu, avslutar Bergström.

