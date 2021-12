BEKRÄFTAT: Tidigare Blåvitt-anfallaren skriver på för Ögryte IS

Sargon Abraham, med förflutet i IFK Göteborg, är klar för Örgryte IS. 30-åringen ansluter på ett treårsavtal.

- Jag tycker ÖIS spelar en fin fotboll som passar mig, säger Abraham på Örgryte IS hemsida.

Inför säsongen 2021 lämnade Sargon Abraham IFK Göteborg för spel i sin tidigare klubb Degerfors IF. I Värmlandslaget fick han det aldrig att lossna och gjorde en assist på nio starter samt nio inhopp. Nu byter anfallaren ut allsvenskan mot superettan när det under tisdagen stod klart att han skriver på ett avtal med Örgryte IS över säsongen 2024.

- Det känns skönt att det är klart. Jag tycker ÖIS spelar en fin fotboll som passar mig, säger Abraham och fortsätter:

- Jag har ju haft kontakt med Igor (Krulj, Örgrytes IS sportchef) innan men då har det inte passat men nu passade det bra för båda så riktigt kul att vara här och ha allt klart. Nu ser jag fram emot säsongen.

Sportchefen, Igor Krulj, hyllar nyförvärvet.

– Jag är såklart väldigt glad att välkomna Sargon till oss. I Sargon får vi en spelare som tidigare visat att han kan vara dominant på superettanivå och som bidrar med ytterligare spets till vår offensiv. Han bidrar även med rutin som kommer vara viktig för oss både på och utanför planen.

