Unge försvararen lämnar Elfsborg: "Nu väntar nya utmaningar"

Gustav Broman, 20, har gjort sitt i IF Elfsborg.

Nu lämnar försvararen Boråsklubben.

– Jag hoppas att våra vägar korsas i framtiden igen, säger han till Elfsborgs hemsida.

Efter att ha tagit kliv genom Elfsborgs ungdomsverksamhet blev Gustav Broman en A-lagsspelare inför fjolårssäsongen.

Men nu lämnar mittbacken Boråsklubben.

– Jag har haft fem fantastiska år i IF Elfsborg som har utvecklat mig jättemycket både på och utanför planen, säger Broman och fortsätter:

– Jag är väldigt tacksam för tiden i klubben som gett mig många fina minnen. Nu väntar nya utmaningar för mig där jag kan ta nästa steg men jag hoppas att våra vägar korsas i framtiden igen.

Klubbchefen Stefan Andreasson:

– Gustav har verkligen gett allt under sin tid i IF Elfsborg och är ett föredöme hur man skall agera som professionell fotbollsspelare. Först var han med och tog våra Elitlag till flera SM-Guld och under 2021 med A-truppen har han visat att han har kvaliteter för att spela på högsta nivå, säger Andreasson och tillägger:

– Men med tanke på den konkurrens som just nu finns i IF Elfsborg och att Gustav är redo för att vara startspelare på Elitnivå så har vi idag kommit överens om att ej förlänga hans avtal utan önskar han all lycka till i sin fortsatta karriär som vi kommer fortsätta följa med intresse.

