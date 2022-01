Vilket styrkebesked av Malmö FF - dominansen fortsätter

Malmö FF:s ekonomi håller i en klass för sig i Sverige, och de himmelsblå har prenumererat på ligatitlar och Europaspel de senaste åren.

Men inte nog med det. Nu prisas MFF:s akademi av Svensk Elitfotboll.

SEF:s certifiering för 2021 har presenterats - och MFF rankas högst.

Poängsystemet för akademierna kallas för Svensk Elitfotbolls certifiering. Enligt SEF är syftet att bland annat kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutbildning och att identifiera utvecklingsområden.

Nu har resultatet kommit för 2021 - och hela 18 (av 31) klubbar förbättrar sitt poängresultat jämfört med året innan. Tio klubbar har fått maximala fem stjärnor i betyg, tre klubbar har fått fyra stjärnor, fjorton klubbar har fått tre stjärnor och fyra klubbar har fått två stjärnor.

Förutom stjärnorna får även klubbarna poäng (kriterierna kommer nedanför).

– Jag ser en tydlig tendens som också var ifjol. De klubbar med lite större resurser ökar i certifieringen, och klyftan blir egentligen ännu större. En allsvensk klubb hamnar normalt på fem stjärnor eller tre stjärnor med några få undantag. Medan en superettanklubb har i snitt på tre stjärnor med några få undantag, säger akademiutvecklaren Thomas Hasselgren i ett pressmeddelande.

Klubben som har flest poäng - och dessutom i relativt överlägsen stil - är Malmö FF. Den klubb som ökat mest jämfört med 2020 är AIK (+467 poäng).

Certifieringen mäts utifrån dessa punkter:

A. Värdegrund och mål med akademin

B. Spelarutbildning

C. Ledarorganisation

D. Faciliteter

E. Skolsamverkan

F. Samarbete med andra klubbar

G. Sportsliga resultat av akademin

Klubbarna som fick fem stjärnor i betyg:

Malmö FF - 5460 poäng

AIK - 3977 poäng

IF Elfsborg - 3082 poäng

IFK Norrköping - 3031 poäng

IFK Göteborg - 3013 poäng

Helsingborgs IF - 2985 poäng

BK Häcken - 2700 poäng

Halmstads BK - 2656 poäng

Hammarby IF - 2597 poäng

Djurgårdens IF - 2549 poäng

(Brommapojkarna har noterats för 4749 poäng, men de är inte med på listan då de spelade i Ettan Norra 2021).

