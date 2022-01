KLART: Christopher McVey lämnar för Inter Miami

Häromveckan kom uppgifter om att Inter Miami var intresserade av Christopher McVey, 24.

Nu är det klart för en övergång till MLS-klubben för 24-åringen – som lämnar efter flera år i Boråsklubben.

– Det är känslosamt att lämna Elfsborg på många sätt, uttalar sig försvararen på hemsidan.

Christopher McVey fick sitt stora genombrott förra säsongen, då han spelade 23 matcher för Boråslaget som slutade på en fjärdeplats i allsvenskan.

Prestationerna gav eko hos Inter Miami, som har haft en dialog med Elfsborg sedan en tid tillbaka. Nu är klubbarna överens om en övergång.

Det är en tung flytt för McVey, som kom till Elfsborg som 12-åring.

– Det är känslosamt att lämna Elfsborg på många sätt. Jag har ju varit i föreningen i större delen av mitt liv. Det är där jag lärt mig spela fotboll och utvecklats både som fotbollsspelare och som människa. Samtidigt känns det här som ett spännande äventyr och ett utmanande steg att ta i karriären, säger Christopher Mcvey på hemsidan.

Debuten i A-laget kom redan i oktober 2017. Totalt har han spelat 32 matcher i Elfsborg. Med all sin erfarenhet hoppas han att det blir en lyckad flytt i USA:

– Jag tar med mig enormt mycket från min tid i IF Elfsborg – bra lagkamrater, ledare och tränare genom alla år. Jag tar med mig det jag lärt mig under alla år i IF Elfsborg och det ska bli intressant att se hur jag kan använda mig av det i USA och MLS.

Manager Jimmy Thelin berömmer McVeys professionalism under åren i gulsvart:

– Christopher har fortsatt sin utveckling och har tagit stora kliv som fotbollsspelare. Han är en spelare som är oerhört driven och professionell vilket gör att han nu kan ta det här klivet. Vi tackar Cristopher för fina år i föreningen och önskar stort lycka till i Miami, säger han.

TV: Årets lag i allsvenskan 2021

Matchrapporter: Elfsborg vann mot Örebro – trots underläge i halvtid AIK vände underläge och vann Jacob Ondrejka avgjorde när Elfsborg sänkte Halmstad Ombytta roller när Miami besegrade New England Stark insats när Varberg tog poäng borta mot Elfsborg