AVSLÖJAR: Tackat ja till Djurgårdens bud - skriver på inom kort

Pierre Bengtsson är nu, enligt flera källor till FotbollDirekt, slutgiltigt överens med Djurgården om en övergång.

FCK-försvararen har sagt ja till DIF:s bud, någonting som enligt FD:s källor blev verklighet sent i gårdagskväll.

Nu presenteras Bengtsson inom kort som Djurgårdens nästa nyförvärv.



Det var Expressen som för knappt en vecka sedan avslöjade Djurgårdens kontakter med ett mycket erfaret svenskt utlandsproffs i Pierre Bengtssons namn.

Sedan dess så har FotbollDirekt avslöjat att DIF även gjort försök med framförallt finländske Nicholas Hämäläinen.

Enligt FotbollDirekts källor så har det varit två jämbördiga alternativ, men där finländaren visade sig bli för dyr att ta från QPR, jämfört med Bengtsson och ett utgående kontrakt i Danmark.

Sent i går kväll kom nya uppgifter från Ekstrabladet om att Bengtsson bara är detaljer från en övergång.– Jag kan bekräfta att vi har träffats för ett antal dagar sedan, kommenterade sportchef Bosse Andersson för Sportbladet.FotbollDirekt kan nu avslöja att parterna är muntligen helt överens och om ingenting oförutsett händer i en elfte timme så skriver den 33-årige försvararen på inom kort.Han visas därmed upp som Djurgårdens fjärde nyförvärv inför säsongen 2022 och och följer i samt spår som Victor Edvardsen, Piotr Johansson och kenyanske Frank Odhiambo.De sista detaljerna ska ha lösts sent under torsdagskvällen. Bengtsson ska där slutgiltigt ha kommit överens om sina personliga villkor och sagt ja till en övergång.Det är en mycket tung värvning som nu är nära att presenteras. I FCK har han ju varit i tio säsonger, samt hur han spelat i tyska Mainz. En imponerande karriär så här långt.

Bengtsson har även spelat i AIK och gjorde det halvvägs in på AIK:s guldår 2009, då han valde att lämna. Det här är även inte minst ett namn som gjort 41 a-landskamper och fanns med i sommarens EM-trupp.









Matchrapporter: Magnus Eriksson matchhjälte för Djurgården mot Häcken Varberg tog hem mötet med Djurgården på Tele2 Arena Oavgjort för IFK Norrköping hemma mot Djurgården Djurgården toppar tabellen efter seger mot Halmstad 1–0-seger för Djurgården mot Örebro – Emmanuel Banda matchhjälte