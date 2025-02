JUST NU: Liverpool i pausledning mot Spurs

Returmöte mellan Liverpool och Tottenham Hotspur i semifinal av ligacupen.

Då väljer Ange Postecoglou att starta med Dejan Kulusevski – och bänka Lucas Bergvall.

Matchen har sparkats igång – följ den här!



Under torsdagskvällen ställdes Liverpool mot Tottenham i ligacupens andra semifinalretur.



Under gårdagen säkrade Newcastle avancemang till final genom att slå Arsenal med 4-0 över två möten. Idag gick Spurs in med en 1-0-ledning till returmötet på Anfield.



***



Efter att Liverpool-supportrarna sjungit klart den famösa inmarschlåten You’ll Never Walk Alone var det dags för ligacup-semifinalens andra halvlek att dra igång.



Med ett fåtal minuter spelade fick Richarlison motta Virgil van Dijks armbåge i ansiktet, utan konsekvens från domaren.



Matchens första riktiga chans kom till när Mohamed Salah fick iväg ett skott mot Tottenhams mål. Skottet styrdes på vägen och landade rakt framför Kinsky som kunde plocka upp bollen.



Med dryga 20 minuter spelade var Liverpool nära att ta ledningen när ett skott höll på att styras på en Spurs-spelare och in i egen bur.



Med en knapp halvtimme spelad tog hemmalaget ledningen, genom Dominik Szoboszlai. Däremot dömdes målet regelrätt bort för offside.



Ett par minuter senare var det dags för matchens första mål att falla – på riktigt. Detta genom att Cody Gakpo befunnit sig på rätt plats vid rätt tillfälle och dundrat in Salahs inlägg. Således var dubbelmötet kvitterat.



Efter att Mohamed Salah bränt en stor chans tvingades Richarlison till ett byte i den 46:e spelminuten. Ersattes gjorde han av nyförvärvet Mathys Tel från Bayern München.



Den första halvleken slutade med ledning för Liverpool och utjämnat i dubbelmötet. Således väntade förlängning om matchen skulle sluta med dåvarande resultat.





***



Inför matchen stod det klart att Ange Postecoglou endast valde att starta med Dejan Kulusevski och bänka Lucas Bergvall. Noterbart var även att nyförvärvet Kevin Danso fick chansen direkt.



I Liverpool fick Conor Bradley chansen istället för skadade Trent Alexander-Arnold.



Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Jones – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Nuñez.



Tottenham: Kinsky; Gray, Danso, Davies, Spence – Bentancur, Bissouma, Sarr – Kulusevski, Richarlison, Son.

Video Lucas Bergvall gör sitt första mål i Tottenham mot Liverpool