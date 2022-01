KLART: 18-åring presenteras av Djurgården – jämförs med Chilufya

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson bekräftade det i en livesändning med DIF-tv redan vid lunch idag.

Nu offentliggörs affären officiellt av klubben – Arnold Eba, 18, är en Djurgårdsspelare.

– Vi lånar Arnold under året från AS King Academy och kommer att följa hans utveckling, säger sportchefen om övergången på hemsidan.

Arnold Eba är en kamerunsk yttertalang som under vintern har tränat med Djurgården. Intrycket var så pass bra att han nu lånas in till blåränderna över 2022 från AS King Football Academy. Kontraktet innehåller även en köpoption.

Det återstår en del administrativt innan 18-åringen anländer till laget och sätter igång med förberedelserna inför allsvenska säsongen.

Eba beskrivs som en kvick högerytter som gärna utmanar en-mot-en och har en fin passningsfot.

– Jag gillar att spela ute på kanten allra bäst men kan även spela som central anfallare om det behövs. Det är upp till tränarna hur de vill använda mig, förklarar Arnold själv om sina egenskaper och fortsätter:

– Jag är en respektfull och disciplinerad spelare som alltid gör mitt bästa och jobbar för laget. Sedan är jag rätt snabb och det hjälper mig att hitta ytor bakom backlinjen, det är en fördel när jag utmanar en-mot-en och det försöker jag göra ofta.

Planen är att skynda långsamt med talangen under året.

– Vi lånar Arnold under året från AS King Academy och kommer att följa hans utveckling. Sedan finns en fastställd option som vi kan använda om vi känner att det här är intressant på längre sikt. Under året som kommer har han möjlighet att fortsätta spela med DIF PA19 i den nationella serien och det ger oss bra förutsättningar för att bedöma om han kvalificerar sig för A-laget framöver. Vi har även en bra plattform för honom i U21-matcherna. Trots sin ringa ålder har han ändå kommit långt i sin utveckling och det finns vissa likheter med Edward Chilufya så det ska bli spännande att följa honom under året.

Arnold Eba har representerat Kameruns U17-landslag, där han 2019 skapade stort intresse efter sina insatser i U17-VM.

✍️ Arnold Eba på lån till Djurgården

Den kamerunska 18-årige högeryttern med U17-landslagsmeriter är klar för spel med DIF under 2022 — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) January 21, 2022

TV: Årets lag i allsvenskan 2021

Matchrapporter: Magnus Eriksson matchhjälte för Djurgården mot Häcken Varberg tog hem mötet med Djurgården på Tele2 Arena Oavgjort för IFK Norrköping hemma mot Djurgården Djurgården toppar tabellen efter seger mot Halmstad 1–0-seger för Djurgården mot Örebro – Emmanuel Banda matchhjälte