OFFICIELLT: Östersunds FK tar in norsk försvarare

Östersunds FK gör sig redo inför en säsong i superettan.

Nu rustar de även truppen.

Den norske försvararen, Erlend Sivertsen, är redo för spel i den rödsvarta tröjan.

- Det är en klubb som vill upp och fram så det känns spännande att kunna vara med på resan som startar här och nu, säger på Erlend Sivertsen ÖFK:s hemsida.

Erlend Sivertsen, 30, är klar för Östersunds FK. 30-åringen, som ansluter från Kristiansund BK i norska högstaligan, har skrivit på ett ettårskontrakt.

- Det känns väldigt bra att nu ha skrivit på för klubben. Efter jag hade fått kontakten med Magnus (Powell, huvudtränare i Östersunds FK) där han berättade om allt fick jag verkligen en stor tro på projektet Östersunds FK har startat. Det är en klubb som vill upp och fram så det känns spännande att kunna vara med på resan som startar här och nu, säger han på ÖFK:s hemsida.

Försvararen har gjort mer än 100 matcher i den högsta och näst högsta divisionen i Norge. Nu är han redo för en framtid på Jämtkraft Arena.

- Erlend är en ytterback med en fin bakgrund och stor erfarenhet av spel i Norska Eliteserien samt OBOS-ligaen, vilket kommer ge laget viktig erfarenhet in i nästa säsong. Det är en mycket spelskicklig ytterback med en väldigt fin vänsterfot som laget kommer kunna dra stor nytta av under säsongen. Det känns väldigt bra att få in Erlend i laget där han med sin professionalism kommer bidra till att sätta en god kultur i gruppen, säger ÖFK:s fotbollschef Stefan Lundin.

