Efter jätteaffären - Häcken bekräftar jakt på ersättaren

Fjolåret blev en flopp för BK Häcken.

Nu vill Häcken uppåt men det ska ske utan Patrik Wålemark som sålts, samtidigt som det finns oro för Alexander Jeremejeff.

- Vi vill vara med långt uppe i tabellen och slåss om Europaplatserna, säger Häckens sportchef Martin Ericsson till FotbollDirekt.se.

Och efter Wålemarks exit - söker de nu efter en backup.

- Vi tittar på en möjlig ersättare till den positionen.

2021 var ett tufft år för BK Häcken. Truppen drogs med mycket skador och ett tränarbyte skedde mitt under säsongen - som inte gav någon vidare effekt.

Idag har truppen förstärkts med spelare som Mikkel Rygaard, Even Hovland, Tomas Totland, Franklin Tebo, Oscar Uddenäs och Amane Romeo.

Nu ser Häcken ljust på tiden framöver och har höga mål inför kommande säsong.

I alla fall om du frågar sportchef Martin Ericsson.

- Vi vill vara med långt uppe i tabellen och slåss om Europaplatserna. Vilket vi inte lyckades med förra året efter en resultatmässigt tung säsong, om vi bortser från Cupen, säger Häckens sportchef Martin Ericsson.

Patrik Wålemark, som stod för nio mål och sju assist, lämnade nyligen för omkring 40 miljoner.

Nu söker Göteborgslaget efter en ersättare till talangen.

- Det är väl ingen hemlighet att vi har tappat en väldigt kompetent spelare till Nederländerna. Så det är klart att vi tittar på en möjlig ersättare till den positionen.

- Det kan hända att vi kommer ta in något nyförvärv. Jag tror inte vi är färdiga till 100%. Det är ett lång tid kvar på fönstret och vi ska försöka utvärdera det vi behöver förstärka.

- Just nu är vi inte i någon konkret fas.

Trots motgångarna 2021 mår Häcken idag bra.

- Vi försöker komma igång på bästa möjliga sätt under Covid-19 och utbyggnationer på vår anläggning. Det har kommit in en del nya i staben och organisationen. Det är mycket som ska på plats men det känns ändå bra.

Känner ni er mer förberedda i år jämfört med i fjol?

- Förra året hade vi en tung start med mycket skador och Covid-19. Även om det är lite spelare som går in och ut nu från karantän så har vi förberett oss bra. Vi har valt att ta in folk i tid för att kunna ha dem på plats och få en hel uppstart tillsammans. Än så länge är det svårt att säga om vi är väl förberedda efter en match och ett par träningar. Men det känns som vi är på god väg att kunna bygga bra förberedelser.

Huvudtränare Per Mathias Högmo får nu en försäsong med Häcken - något som gör dem bättre förberedda.

- Jag tror det är viktigt att få en riktigt start. Att man får bygga någonting istället för att komma in mitt i en säsong och släcka alla bränder. Vi fick aldrig något riktigt lugn i fjol med en ganska tunn trupp att jobba med samt en hel del återkommande skador. Det känns väldigt viktigt för laget att vi får bygga vilka vi vill vara. Det blir ett lite lugnare arbetssätt genom en uppstart inför en säsong istället för att komma in mitt i.

Den sista januari stänger transferfönstret för de internationella ligorna. Häcken planerar dock inte att göra sig av med någon.

- Inte som jag vet. Just nu finns det ingenting så det tänker jag att det inte kommer ske något.

Nyligen kom rykten om att norska Molde var intresserade av Alexander Jeremejeff.

Har du några kommentarer kring det?

- Jag har kommenterat tidigare att det finns intresse kring Alexander, vilket inte är konstig. Men jag ser ingenting annat nu än att han är kvar här. Det är min önskan. Jag har inget konkret att ställa mig till.

Vad har du och Jeremejeff fört för dialog kring intressena?

- Vi vet var vi har varandra på ett bra sätt. Det vi pratar om stannar mellan oss. Vi har en bra dialog och han är redo att göra sig klar för en ny säsong i Häcken.



Hur god ekonomin är har Ericsson svårt att svara på - men han vet var han vill lägga pengarna.

- Det är alltid svårt att säga. Vi försöker alltid fortsätta satsa, få en utveckling och bra resultat. Vi har en stabil ekonomi och har precis gjort en bra försäljning så vi kommer att försöka hitta den trupp vi vill ha på ett hållbart sätt utan att satsa alla pengar på ett och samma ställe.

- Det klokt är att lägga pengar på organisation, lag och klubb.

