Starfelt fortsätter få förtroende i Skottland – tvålagsrace om titeln

SPELARE I PÅGÅENDE LIGOR



BELGIEN



Kristoffer Olsson, Anderlecht, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Det gula kortet senast innebar att han var avstängd mot Cercle Brugge

Nästa ligamatch för laget: Union Saint-Gilloise (b) 30 januari



Benjamin Nygren, Genk, kontrakt till 30 juni 2024

Utlånad till Heerenveen, kontrakt till 30 juni 2022.



Gustav Engvall, Mechelen, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades i matchtruppen mot Anderlecht (förlust 0-1).

Nästa ligamatch för laget: Standard Liege (b) 30 januari

Kerim Mrabti, Mechelen, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 19/8

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade från start och hela matchen mot Anderlecht (förlust 0-1)

Nästa ligamatch för laget: Standard Liege (b) 30 januari



Victor Wernersson, Mechelen, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Tillbaka i Mechelen efter lånet till Stabaek, där han spelade 13 matcher. Fanns inte med i matchtruppen mot Anderlecht (förlust 0-1)

Nästa ligamatch för laget: Standard Liege (b) 30 januari



Jesper Tolinsson, Lommel, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Tillbaka i matchtruppen och spelade hela matchen mot RWDM (förlust 0-2)

Nästa ligamatch för laget: Lierse K (h) 28 januari



-----





BULGARIEN

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Varningen senast gjorde att han var avstängd mot Tsarko Selo (seger 2-1)

Nästa ligamatch för laget: Arda (b) 19 februari



-----

CYPERN



Franz Brorsson, Aris Limassol, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Tillbaka i matchtruppen och spelade hela matchen mot APOEL (oavgjort 1-1).

Nästa ligamatch för laget: AEL (h) 31 januari



-----



DANMARK



Oskar Fallenius, Bröndby, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades i matchtruppen mot Randers (seger 1-0).

Nästa ligamatch för laget: Nordsjälland (b) 20 februari 2022



Simon Hedlund, Bröndby, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/1

Speltid i senaste ligamatchen: 28

Bänkad från start men fick en knapp halvtimme på planen mot Randers (seger 1-0).

Nästa ligamatch för laget: Nordsjälland (b) 20 februari 2022



Rasmus Wikström, Bröndby, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Får vänta på sin debut, då han skadat sig och får nu sikta på debut i återstarten av ligan i slutet av februari.

Nästa ligamatch för laget: Nordsjälland (b) 20 februari 2022



Roony Bardghji, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/1

Speltid i senaste matchen: 79

Den 16-årige talangen som gjort braksuccé i FCK:s U19-lag fortsätter att låta tala om sig. Mot Ålborg gjorde han sin andra match i följd från start och då gjorde han sitt första ligamål när han gav FCK ledningen i den 31:a minuten. Han väggspelade sig fram genom försvaret och sedan sköt ett hårt lågt skott som gick in vid ena stolpen - ett klassavslut.

Se målet här

Nästa ligamatch för laget: Odense (h) 20 februari



Johan Guadagno, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/nollor denna säsong 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Utanför matchtruppen mot Ålborg (seger 3-1)

Nästa ligamatch för laget: Odense (h) 20 februari



Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Tillbaka i matchtruppen men var reservmålvakt på avbytarbänken mot Ålborg (seger 3-1).

Nästa ligamatch för laget: Odense (h) 20 februari



Joel Andersson, Midtjylland, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/0

Speltid i senaste ligamatchen: 10

Fick göra ett inhopp på tio minuter borta mot Vejle (oavgjort 1-1).

Nästa ligamatch för laget: Ålborg (h) 20 februari



Daniel Svensson, Nordsjälland, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/0

Speltid i senaste ligamatchen: 81

Tillbaka i startelvan mot Odense (förlust 0-2). Fick titta på domarens gula kort i den 29:e minuten. Utbytt med knappt tio minuter kvar av ordinarie tid.

Nästa ligamatch för laget: Bröndby (b) 20 februari

Patrik Carlgren, Randers, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 17/3

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Släppte in ett mål när Randers förlorade med 0-1 mot Bröndby.

Nästa ligamatch för laget: Viborg (h) 20 februari



Simon Tibbling, Randers, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/0

Speltid i senaste ligamatchen: 62

Spelade från start men utbytt efter en dryg timmes spel mot Bröndby (förlust 0-1).

Nästa ligamatch för laget: Viborg (h) 20 februari



Robert Gojani, Silkeborg, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade från start och hela matchen mot AGF Århus i en match som slutade 1-1. Det var den tredje raka oavgjorda matchen för Silkeborg.

Nästa ligamatch för laget: Vejle (h) 20 februari

Emil Holm, SönderjyskE, kontrakt till 30 juni 2021

Lånad från Spezia, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/3

Speltid i senaste ligamatchen: -

Fanns inte med i matchtruppen mot Viborg (oavgjort 1-1).

Nästa ligamatch för laget: Århus (h) 20 februari



Kevin Custovic, Vejle, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/0

Speltid i senaste ligamatchen: 7

Fick drygt fem minuter på planen som inhoppare mot Midtjylland (oavgjort 1-1)

Nästa ligamatch för laget: Silkeborg (b) 20 februari



Lucas Hägg Johansson, Vejle, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Nästa ligamatch för laget: Silkeborg (b) 20 februari



Jacob Rinne, Ålborg, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/nollor denna säsong: 17/6

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Fick släppa in tre mål när Ålborg förlorade med 1-3 mot FC Köpenhamn, däribland ett av FCK:s svenske supertalang Roony Bardghji.

Nästa ligamatch för laget: Midtjylland (b) 20 februari



Tim Prica, Ålborg, kontrakt till 30 juni 2025

Utlånad till WSG Tirol, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/1

Speltid i senaste ligamatchen: 19

Har förlängt kontraktet men lånats ut till österrikiska WSG Tirol.



William Eskelinen, Århus, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/nollor denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades också i matchtruppen mot Silkeborg (oavgjort 1-1).

Nästa ligamatch för laget: SönderjyskE (b) 20 februari 2022



Erik Kahl, Århus, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/2

Speltid i senaste ligamatchen: 45

Tillbaka i startelvan men byttes ut i halvtid i 1-1-matchen mot Silkeborg.

Nästa ligamatch för laget: SönderjyskE (b) 20 februari



Victor Christiansson, Nyköbing, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/0

Speltid i senaste matchen: 90

Christiansson fanns med från start och spelade hela matchen mot Vendsyssel (oavgjort 1-1)

Nästa ligamatch för laget: Helsingör (b) 27 februari

Lukas Jonsson, Vendsyssel, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/1

Speltid i senaste matchen: 90

Nollan var intakt till den 50:e minuten i bortamatchen mot Nyköbing (oavgjort 1-1).

Nästa ligamatch för laget: Hobro (h) 27 februari



Diego Montiel, Vendsyssel, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/2

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Fortsätter spela från start och spelade hela matchen mot Nyköbing (oavgjort 1-1).

Nästa ligamatch för laget: Hobro (h) 27 februari



-----

ENGLAND

Robin Olsen, Aston Villa, kontrakt till 30 juni 2021

Lånad från Roma, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Anslöt i veckan till Aston Villa som övertar hans lån från Sheffield U. Och hans första match blev borta mot hans tidigare klubb Everton (seger 1-0), där han satt på avbytarbänken som reservmålvakt och det är också den roll han är tänkt att ha hos Aston Villa.

Nästa ligamatch för laget: Leeds (h) 9 februari



Pontus Jansson, Brentford, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Brentford fortsätter rada upp förluster. Denna gång blev det 1-2 hemma mot Wolverhampton. Det var Brentfords fjärde raka förlust och den femte på lagets sex senaste ligamatcher. Matchen avbröts dessutom en stund, då en drönare rapporterats cirkluera runt arenan. 6/10 satte Skysports som betyg.

Nästa ligamatch för laget: Manchester C (b) 9 februari



Anthony Elanga, Manchester U, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/1

Speltid i senaste matchen: 61

Målet senast gjorde att han fick chansen från start också mot West Ham. Han byttes ut efter drygt en timmes spel och den som ersatte honom, Marcus Rashford var den som gjorde matchens enda mål på tre minuters tilläggstid. Elanga fick betyget 7/10, vilket var bättre än Cristiano Ronaldo som fick 6/10.

Nästa ligamatch för laget: Burnley (b) 8 februari



Victor Lindelöf, Manchester U, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Var utanför matchtruppen mot West Ham (seger 1-0) på grund av skadekännning.

Nästa ligamatch för laget: Burnley (b) 8 februari

Emil Krafth, Newcastle, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades helt i matchtruppen mot Leeds (seger 1-0)

Nästa ligamatch för laget: Everton (h) 8 februari

Ken Sema, Watford, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/0

Speltid i senaste ligamatchen: 7

Bänkad från start mot Norwich (förlust 0-3) på fredagskvällen. Fick göra ett kortare inhopp i den andra halvleken.

Nästa ligamatch för laget: Burnley (b) 5 februari

Viktor Gyökeres, Coventry, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 25/10

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Äntligen hittade Gyökeres motståndarmålet och sprängde tvåsiffrigtvallen när han gjorde matchens enda mål i den 68:e minuten i matchen mot Stoke. Målet var också Gyökeres första sedan 2 oktober när han gjorde två mål mot Fulham. Därefter spelade han 13 ligamatcher och en FA-cupmatch utan att ha gjort mål

Nästa ligamatch för laget: Middlesbrough (b) 29 januari



Joel Mumbongo, Accrington Stanley, kontrakt till 31 maj 2022

Lånad från Burnley, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/2

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades också mot Ipswich (förlust 1-2).

Nästa ligamatch för laget: Morecambe (h) 29 januari



*Pontus Dahlberg, Gillingham, kontrakt till 31 maj 2022

Lånad från Watford, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål, denna säsong: 3/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Efter två raka matcher med tre insläppta mål i vardera match var det dags för hans första nolla för sin nya klubb när Gillingham spelade 0-0 mot Shrewsbury.

Nästa ligamatch för laget: Oxford (h) 29 januari



Viktor Johansson, Rotherham, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/nollor denna säsong: 20/9

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Reservmålvakt på avbytarbänken hemma mot Cheltenham (seger 1-0)

Nästa ligamatch för laget: Crewe (b) 29 januari



Benjamin Mbunga-Kimpioka, Sunderland, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/1

Speltid i senaste matchen: 0

Tillbaka i matchtruppen men fick tillbringa hela matchen mot Portsmouth (seger 1-0) på avbytarbänken.

Nästa ligamatch för laget: Bolton (b) 29 januari

----

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/0

Speltid i senaste ligamatchen: 15

För andra matchen i följd fick Gudmundsson göra ett kvartslångt inhopp. Denna gång när Lille förlorade med 0-2 mot Brest.

Nästa ligamatch för laget: Paris SG (h) 6 februari



Jens-Lys Cajuste, Reims, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: 63

Utbytt i halvtid i debuten men i hans andra match blev det lite mer speltid. Då byttes han ut efter en dryg timmes spel när Reims förlorade med klara 0-4 borta mot Paris SG.

Nästa ligamatch för laget: Bordeaux (h) 6 februari



Jack Lahne, Amiens, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/2

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades i matchtruppen mot Quevilly Rouen (oavgjort 1-1).

Nästa ligamatch för laget: Sochaux (b) 5 februari



Zeidane Inoussa, Caen, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades i matchtruppen mot Ajaccio.

Nästa ligamatch för laget: Niort (h) 28 januari



Niclas Eliasson, Nimes, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 19/4

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Nimes vann med 2-1 borta mot Dijon och det var Eliasson som var matchens förgrundsfigur. Han gjorde 1-0 till Nimes redan i den femte minuten och spelade sedan fram Julien Ponceau till dennes 2-0-mål i den 30:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Pau (b) 1 februari



Isak Pettersson, Toulouse, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Reservmålvakt på avbytarbänken också mot Bastia (oavgjort 0-0).

Nästa ligamatch för laget: Dijon (h) 5 februari



-----



GREKLAND

Muamer Tankovic, AEK Aten, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades i matchtruppen mot Atromitos (seger 2-0)

Nästa ligamatch för laget: Volos (h) 30 januari



Daniel Sundgren, Aris, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Hjälpte laget hålla nollan för andra matchen i följd, när laget spelade 0-0, också det för andra matchen i följd, mot Larnia. Lagen möttes dessutom i cupen i mitten av veckan och även det mötet slutade 0-0, vilket gör att lagen möts på nytt på onsdag.

Nästa ligamatch för laget: Panaitolikos (b) 30 januari



August Erlingmark, Atromitos, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste ligamatchen: 7

I sin andra match som tillgänglig för klubben fick han debutera med ett inhopp på knappt tio minuter mot AEK Aten (förlust 0-2).

Nästa ligamatch för laget: Ionikos (b) 29 januari



Jacob Une Larsson, Panaitolikos, kontrakt till 30 juni 2023

Lån från Djurgården

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

I början av veckan blev det klart att Une Larsson lånas ut 1,5 säsong till den grekiska klubben.

Nästa ligamatch för laget: Aris (h) 30 januari



Jonathan Morsay, Panaitolikos, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong; 16/1

Speltid i senaste ligamatchen: 81

Tillbaka i matchtruppen men utbytt under matchens sista tio minuter mot OFI Kreta (seger 4-2)

Nästa ligamatch för laget: Aris (h) 30 januari



Johan Mårtensson, Panaitolikos, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 90

Efter två raka matcher som inhoppare efter ankomsten till klubben fick han chansen från start och spelade hela matchen mot OFI Kreta (seger 4-2).

Nästa ligamatch för laget: Aris (h) 30 januari



Ramon-Pascal Lundqvist, Panathinaikos, kontrakt till 30 juni 2022

Lån från Groningen, kontrakt till 30 juni 2023.

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/1

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Satt hela matchen på avbytarbänken också borta mot Ionikos (seger 1-0)

Nästa ligamatch för laget: Asteras Tripolis (h) 29 januari



Admir Bajrovic, Chania, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/8

Speltid i senaste ligamatchen: 83

Bajrovic målsuccé fortsätter. Mål för tredje matchen i följd (!) när Chania vann med klara 5-1 mot Zakynthos på hemmaplan, Det var Bajrovic som tog Chania tillbaka in i matchen med ett kvitteringsmål till 1-1 i den 20:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Ergotelis (b) 26 januari





-----





ITALIEN



Mattias Svanberg, Bologna, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 22/3

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Bologna förlorade med 1-2 borta mot Verona. Svanberg från start och spelade hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Empoli (h) 6 februari

Dejan Kulusevski, Juventus, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/1

Speltid i senaste ligamatchen: 1

Såg ut att bli kvar på avbytarbänken under hela matchen mot Milan (oavgjort 0-0) men fick hoppa in i den sista minuten av ordinarie matchtid.

Nästa ligamatch för laget: Verona (h) 6 februari



Zlatan Ibrahimovic, Milan, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/8

Speltid i senaste ligamatchen: 27

Fanns med från start mot Juventus men utgick med skadekänning efter drygt 25 minuters spel.

Nästa ligamatch för laget: Inter (b) 6 februari



Emil Roback, Milan, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Får vänta på säsongsdebuten i ligan, då han var utanför matchtruppen också mot Juventus.

Nästa ligamatch för laget: Inter (b) 6 februari



Robin Olsen, Roma, kontrakt till 30 juni 2023

Utlånad till Aston Villa, kontrakt till 30 juni 2021.



Riccardo Gagliolo, Salernitana, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Tillbaka i matchtruppen och spelade hela förlustmatchen mot Napoli som slutade 1-4.

Nästa ligamatch för laget: Spezia (h) 6 februari

Albin Ekdal, Sampdoria, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/1

Speltid i senaste ligamatchen: 73

Tillbaka i startelvan mot Spezia (förlust 0-1) men fick aldrig slutföra matchen, då han fick titta på domarens röda kort i den 73:e minuten efter att han precis innan fått det gula kortet visat för sig för andra gången under matchen. Är således avstängd i nästa match.

Nästa ligamatch för laget: Sassuolo (h) 6 februari



Emil Holm, Spezia, kontrakt till 30 juni 2026

Utlånad till SönderjyskE, kontrakt till 30 juni 2022



Aimar Sher, Spezia, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Fortsätter nöta bänk hos Spezia. Satt för sjunde matchen i följd på avbytarbänken utan att få hoppa in. Detta när Spezia vann med 1-0 hemma mot Sampdoria och tog lagets tredje raka seger och den fjärde på lagets fem senaste matcher.

Nästa ligamatch för laget: Salernitana (b) 6 februari



Oscar Linnér, Brescia, kontrakt till 30 juni 2022

Lån från Arminia Bielefeld, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 1/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades i matchtruppen också mot Ternana (oavgjort 1-1)

Nästa ligamatch för laget: Cosenza (b) 5 februari

Marcus Rohdén, Frosinone, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/1

Speltid i senaste ligamatchen: -

Fanns inte med i matchtruppen mot Parma.

Nästa ligamatch för laget: Vicenza (h) 5 februari



John Björkengren, Lecce, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Fick chansen från start och spelade hela matchen när serieledande Lecce vann med 2-1 mot jumbon Vicenza.

Nästa ligamatch för laget: Como (b) 5 februari



Emin Hasic, Lecce, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Fanns med i matchtruppen mot Vicenza (seger 2-1) men något inhopp blev det aldrig.

Nästa ligamatch för laget: Como (b) 5 februari



Nermin Karic, Virtus Entella, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål senaste säsongen: 17/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Virtus Entella vann med hela 4-0 hemma mot Gubbio. Karic spelade hela matchen men höll sig utanför målprotokollet.

Nästa ligamatch för laget: Modena (h) 30 januari



-----

JAPAN



David Moberg-Karlsson, Urawa Reds, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste matchen: -

Nästa ligamatch för laget: Kyoto Sanga (b) 19 februari 2022

------

KROATIEN



Alexander Kacaniklic, Hajduk Split kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Fanns inte med i matchtruppen mot Osijek

Nästa ligamatch för laget: Sibernik (b) 29 januari



------

MALTA

Valmir Berisha, Silema Wanderers kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/2

Speltid i senaste ligamatchen: -

Tre raka matcher har blivit uppskjutna för Silema Wanderers.

Nästa ligamatch för laget: Sirens (h) 29 januari

------

NEDERLÄNDERNA



Jesper Karlsson, AZ Alkmaar, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 19/8

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade från start och hela matchen mot Cambuur (oavgjort 0-0).

Nästa ligamatch för laget: PSV Eindhoven (b) 5 februari



Patrik Wålemark, Feyenoord, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Skrev i veckan på för Feyenoord efter succésäsongen med BK Häcken. Och han fanns med i matchtruppen mot NEC Nijmegen (seger 4-1). Något inhopp blev det dock aldrig.

Nästa ligamatch för laget: Sparta Rotterdam (h) 6 februari



Isac Lidberg, Go Ahead Eagles, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Gjorde sitt första mål för klubben när han utjämnade till 1-1 borta mot Heracles.

Nästa ligamatch för laget: Groningen (b) 6 februari



Paulos Abraham, Groningen, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/0

Speltid i senaste ligamatchen: 76

Tillbaka i startelvan men utbytt under slutkvarten mot Vitesse (seger 3-1). Han spelade fram till lagets tredje mål i den 71:a minuten.

Nästa ligamatch för laget: Go Ahead Eagles (h) 6 februari



Daleho Irandust, Groningen, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/1

Speltid i senaste ligamatchen: -

Skadekänning gjorde att han saknades i 3-1-segern mot Vitesse.

Nästa ligamatch för laget: Go Ahead Eagles (h) 6 februari



Alex Mortensen, Groningen, kontrakt till 30 juni 2022

Lånad från Kalmar FF

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Sakandes i matchtruppen mot Vitesse (seger 3-1).

Nästa ligamatch för laget: Go Ahead Eagles (h) 6 februari



Yahya Kalley, Groningen, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades i matchtruppen mot Vitesse (seger 3-1)

Nästa ligamatch för laget: Go Ahead Eagles (h) 6 februari

Ramon-Pascal Lundqvist, Groningen, kontrakt till 30 juni 2023

Utlånad till Panathinaikos, kontrakt till 30 juni 2022.

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0



Rami Kaib, Heerenveen, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/0

Speltid i senaste matchen: 45

Fanns med från start men byttes ut i halvtid mot PEC Zwolle (förlust 0-1)

Nästa ligamatch för laget: Fortuna Sittard (b) 5 februari



Rami Alhajj, Heerenveen, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/1

Speltid i senaste ligamatchen: 6

Bänkad från start också mot PEC Zwolle (förlust 0-1). Fick göra ett inhopp på drygt fem minuter i matchens slutskede.

Nästa ligamatch för laget: Fortuna Sittard (b) 5 februari



Benjamin Nygren, Heerenveen kontrakt till 30 juni 2022

Lånad från Genk, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/0

Speltid i senaste ligamatchen: 16

Fortsätter nöta bänk hos Heerenveen. Mot PEC Zwolle (förlust 0-1) blev det ett kvartslångt inhopp

Nästa ligamatch för laget: Fortuna Sittard (b) 5 februari

Emil Hansson, Fortuna Sittard, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Fortsätter nöta bänk utan att få göra inhopp hos Fortuna Sittard. Denna gång när laget förlorade med 1-2 för andra matchen i följd. Denna gång mot RKC Waalwijk.

Nästa ligamatch för laget: Heerenveen (h) 5 februari

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/1

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Gjorde Hansson sällskap på avbytarbänken under hela matchen mot RKC Waalwijk (förlust 1-2)

Nästa ligamatch för laget: Heerenveen (h) 5 februari

Simon Gustafson, Utrecht, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/3

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Fick tillbringa även hela matchen mot Sparta Rotterdam (seger 3-0) på avbytarbänken.

Nästa ligamatch för laget: Cambuur (h) 5 februari

Emil Bergström, Willem II, kontrakt till 30 juni 2022

Lånad från Utrecht, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade från start och hela matchen mot Twente (förlust 0-1)

Nästa ligamatch för laget: RKC Waalwijk (h) 6 februari



Max Svensson, Willem II, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål, denna säsong: 20/1

Speltid i senaste ligamatchen: 58

60 minuter senast blev två minuter färre mot Twente (förlust 0-1).

Nästa ligamatch för laget: RKC Waalwijk (h) 6 februari



Viktor Christiansson, AZ Alkmaar II, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål, denna säsong; 1/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen också mot TOP Oss (förlust 0-1) på bortaplan.

Nästa ligamatch för laget: Ajax II (b) 4 februari



Kristopher Da Graca, VVV Venlo, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål, denna säsong: 14/0

Speltid i senaste ligamatchen: 66

Spelade från start men byttes ut under matchens sista 25 minuter mot AZ Alkmaar II (förlust 0-2)

Nästa ligamatch för laget: Dordrecht (h) 30 januari



Carl Johansson, VVV Venlo, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål, denna säsong: 15/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Fick chansen från start och spelade hela matchen mot AZ Alkmaar II (förlust 0-2).

Nästa ligamatch för laget: Dordrecht (h) 30 januari



-----





PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: -

Var helt utanför matchtruppen mot Belenenses (oavgjort 1-1).

Nästa ligamatch för laget: Porto (b) 30 januari



-----



POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/10

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Ishak fanns med från start och spelade hela matchen mot Gornik Zabrze (h) 2-1. Något mål blev det inte denna gång från hans sida.

Nästa ligamatch för laget: Cracovia (b) 5 februari

Jesper Karlström, Lech Poznan, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 19/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Efter att ha blivit utbytt en halvtimme före full tid senast blev det spel under hela matchen för Karlström mot Gornik Zabrze (seger 2-1). Avgörandet kom i den 99:e (!) matchminuten och Karlström spelade fram till det avgörande målet. Poznan leder ligan med fyra poäng.

Nästa ligamatch för laget: Cracovia (b) 5 februari

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste ligamatchen: 45

Bänkad från start mot Wisla Plock (förlust 0-1). Fick hoppa in i halvtid men kunde inte förändra matchbilden.

Nästa ligamatch för laget: Slask Wroclaw (h) 5 februari



Mattias Johansson, Legia Warszawa, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade från start också och hela matchen mot Radomiak Radom (seger 0-3).

Nästa ligamatch för laget: Wisla Plock (h) 5 februari



Joseph Colley, Wisla Krakow, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Nästa ligamatch för laget: Rakow Czestochowa (b) 5 februari



Sebastian Ring, Wisla Krakow, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste matchen: -

Nästa ligamatch för laget: Rakow Czestochowa (b) 5 februari





-----

QATAR



Carlos Strandberg, Al-Sailiya, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål: 3/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

För andra matchen i följd spelade Al-Sailiya 1-1. Denna gång mot Al Khor. Strandberg spelade hela matchen men höll sig även denna gång utanför målprotokollet.

Nästa ligamatch för laget: Al Wakrah (b) 4 februari

-----



RYSSLAND

Axel Björnström, Arsenal Tula, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste matchen: 45

Bänkad från start också mot CSKA Moskva (förlust 0-2) men fick hoppa in redan i halvtid.

Nästa ligamatch för laget: Sotji (b) 27 februari



Filip Dagerstål, FK Khimki, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade från start och hela matchen mot Akhmat Grozny i en match som laget förlorade med 1-4. Akhmat Grozny gjorde hela tre straffsparksmål i matchen.

Nästa ligamatch för laget: Dinamo Moskva (h) 27 februari



Besard Sabovic, FK Khimki, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/0

Speltid i senaste ligamatchen: 21

Det var ett tillfälligt gästspel i startelvan senast för Sabovic. Mot Akhmat Grozny (förlust 1-4) var han tillbaka på avbytarbänken fick göra ett inhopp på drygt 20 minuter.

Nästa ligamatch för laget: Dinamo Moskva (h) 27 februari

Viktor Claesson, Krasnodar, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/3

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade från start och hela matchen mot Nizhny Novgorod (oavgjort 0-0).

Nästa ligamatch för laget: Ural (h) 27 februari

Jordan Larsson, Spartak Moskva, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Var helt utanför matchtruppen mot Sotji (förlust 0-3).

Nästa match för laget: CSKA Moskva (h) 27 februari 2022

Pontus Almqvist, Rostov, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/2

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade från start och hela matchen mot Ural (förlust 1-4).

Nästa match för laget: Krylya Sovetov (h) 27 februari



Armin Gigovic, Rostov, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Fortsatt skadad och saknades också mot Ural (förlust 1-4).

Nästa match för laget: Krylya Sovetov (h) 27 februari





-----





SAUDIARABIEN



Robin Quaison, Al-Ettifaq, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/5

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades i matchtruppen också mot Abha (förlust 1-2)

Nästa ligamatch för laget: Al Raed (b) 5 februari



-----





SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Uppges ha en ej definierad skada som gör att han inte är tillgänglig för spel tillsvidare.

Nästa ligamatch för laget: Grasshoppers 30 januari



Mirza Mujcic, Schaffhausen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste ligamatchen: 5

Efter fem raka matcher på avbytarbänken utan inhopp blev det äntligen lite speltid för Mujcic när han hoppade in med fem minuter kvar av ordinarie matchtid mot Thun (oavgjort 2-2).

Nästa ligamatch för laget: Thun (h) 28 januari

Alexander Gerndt, FC Thun, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/5

Speltid i senaste ligamatchen: 68

Spelade från start men byttes ut med drygt 20 minuter före full tid mot Schaffhausen (oavgjort 2-2).

Nästa ligamatch för laget: Schaffhausen (b) 28 januari



----





SKOTTLAND

Carl Starfelt, Celtic, kontrakt till 31 maj 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/0

Speltid i senaste matchen: 90

Celtic kom undan med blotta förskräckelsen borta mot Hearts när laget vann med 2-1 och hemmalaget bränt en straffspark till 2-2 i den 73:e minuten. Starfelt spelade hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Dundee U (h) 29 januari



Filip Helander, Glasgow Rangers, kontrakt till 31 maj 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/1

Speltid i senaste matchen: -

Har ådragit sig en knäskada som han nyligen opererat och han väntas bli borta i fyra månader och inte göra comeback förrän tidigast i början av februari.

Nästa match för laget: Ross County (b) 29 januari

Melker Hallberg, Hibernian, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Efter två raka matcher på bänken utan inhopp, var han helt utanför matchtruppen mot Motherwell (oavgjort 0-0).

Nästa match för laget: Livingston (h) 29 januari

-----



SLOVENIEN



Max Watson, NK Maribor, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Olimpija (b) 12 februari

-----





SPANIEN



John Guidetti, Alaves, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Fortsatt utanför matchtruppen hos Alaves. Denna gång när Barcelona kom på besök.

Nästa ligamatch för laget: Elche (b) 5 februari

Alexander Isak, Real Sociedad, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/4

Speltid i senaste ligamatchen: 29

På bänken från start men fick nästan en halvtimme som inhoppare mot Getafe (oavgjort 0-0). På tre minuters tilläggstid var han nära att bli matchhjälte när han sköt ett rungande skott i ribban,.

Nästa ligamatch för laget: Valencia (b) 6 februari



Ludwig Augustinsson, Sevilla, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/0

Speltid i senaste ligamatchen; -

För andra matchen i följd var Augustinsson helt utanför matchtruppen. Denna gång när Sevilla spelade oavgjort, 2-2 mot Celta Vigo.

Nästa ligamatch för laget: Osasuna (b) 5 februari



Omar Faraj, Levante, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0 (Levante II 15/5)

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Utanför matchtruppen i A-lagets match mot Cadiz (förlust 0-2). Spelade från start och hela matchen med andralaget mot Socuéllamos (oavgjort 0-0)

Nästa ligamatch för laget: Getafe (b) 4 februari, Levante II: Atletico Pulpileno (h) 30 januari

Joel Rydstrand, San Roque, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Satt hela matchen mot Cadiz andralag (oavgjort 0-0) på avbytarbänken.

Nästa ligamatch för laget: CD Coria (b) 30 januari

-----



SYDKOREA



Jonathan Ring, Jeju United, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Nästa ligamatch för laget: Pohang Steelers (h) 20 februari



-----



TJECKIEN



Aiham Ousou, Slavia Prag, kontrakt till 30 juni 2026

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/1

Speltid i senaste matchen: 90

Fortsätter rada upp 90 minutersmatcher för Slavia Prag. 90 nya minuter när Slavia Prag spelade 3-3 mot Banik Ostrava.

Nästa ligamatch för laget: Karvina (h) 5 februari 2022





------



TURKIET

Eric Björkander, Altay, kontrakt till 31 maj 2024

Ligamatcher/mål: 13/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade från start och hela matchen i 0-1-förlusten mot Konyaspor.

Nästa ligamatch för laget: Göztepe (b) 6 februari



Jimmy Durmaz, Fatih Karamgürük, kontrakt till 31 maj 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 19/0

Speltid i senaste matchen: 45

Fanns med från start borta mot Adana Demirspor (förlust 0-5) men byttes ut i halvtid. Blev dessutom varnad i den 35:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Yeni Malatyaspor (h) 5 februari

*Sebastian Holmén, Rizespor, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 22/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Tillbaka i matchtruppen och spelade hela matchen mot Hatayspor (oavgjort 0-0).

Nästa match för laget: Adana Demirspor (h) 6 februari



-----





TYSKLAND



Oscar Linnér, Arminia Bielefeld, kontrakt till 30 juni 2023

Utlånad till Brescia, kontrakt till 30 juni 2022



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 19/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Arminia Bielefeld tog en viktig bortaseger med 2-0 mot Eintracht Frankfurt. Nilsson från start och spelade hela matchen och hjälpte alltså sitt lag hålla nollan.

Nästa ligamatch för laget: Borussia Mönchengladbach (h) 5 februari



Branimir Hrgota, Greuther Fürth, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/3

Speltid i senaste matchen: 90

Efter tre raka oavgjorda matcher blev det äntligen en seger för Greuther Fürth när laget besegrade Mainz på hemmaplan med 2-0. Hrgota spelade från start och hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Wolfsburg (b) 6 februari



Andreas Linde, Greuther Fürth, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Reservmålvakt på avbytarbänken mot Mainz (seger 2-0).

Nästa ligamatch för laget: Wolfsburg (b) 6 februari



Sebastian Andersson, Köln, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/2

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Något inhopp blev det aldrig mot Bochum (oavgjort 2-2).

Nästa ligamatch för laget: Freiburg (h) 5 februari

Emil Forsberg, Leipzig, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/4

Speltid i senaste ligamatchen: -

Har en skada i baksidan av ena låret och väntas inte vara tillbaka förrän en bit in i februari.

Nästa ligamatch för laget: Bayern München (b) 5 februari

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/0

Speltid i senaste matchen: 90

Hjälpte laget hålla nollan mot Ingolstadt (seger 2-0).

Nästa ligamatch för laget: Hamburger SV (h) 6 februari



Kristofer Peterson, Fortuna Düsseldorf, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/2

Speltid i senaste matchen: 58

Det röda kortet senast gjorde att han var avstängd mot Nürnberg (förlust 0-1)

Nästa ligamatch för laget: Holstein Kiel (b) 6 februari



Marko Johansson, Hamburger SV, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/nollor: 7/2

Speltid i senaste matchen: 0

Reservmålvakt på avbytarbänken också mot St Pauli (seger 2-1).

Nästa ligamatch för laget: Darmstadt (b) 6 februari

Niklas Hult, Hannover 96, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/0

Speltid i senaste matchen: 90

Hjälpte laget hålla nollan när Hannover spelade 0-0 mot Dynamo Dresden.

Nästa ligamatch för laget: Heidenheim (b) 4 februari



Nils Fröling, Hansa Rostock, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: 63

Inhopp i debuten och i hans andra match blev det spel från start, när Hansa Rostock mötte Heidenheim. Han fick en dryg timme på planen och lämnade den utan tillverkat mål, precis som hans lagkamrater, då matchen slutade 0-0.

Nästa ligamatch för laget: Dynamo Dresden (b) 6 februari



Svante Ingelsson, Hansa Rostock, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/0

Speltid i senaste matchen: 27

Fick sin vana trogen numera inleda på avbytarbänken men fick hoppa in i mitten av den andra halvleken.

Nästa ligamatch för laget: Dynamo Dresden (b) 6 februari

Sebastian Ohlsson, St Pauli, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/0

Speltid i senaste matchen: 76

Fanns med från start men utbytt under slutkvarten mot Hamburger SV (förlust 1-2).

Nästa ligamatch för laget: Paderborn (h) 5 februari



Eric Smith, St Pauli, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/0

Speltid i senaste matchen: 80

Spelade precis som svenske lagkamraten Ohlsson från start och fick några till minuters speltid i 1-2-förlusten mot Hamburger SV.

Nästa ligamatch för laget: Paderborn (h) 5 februari

Alex Timossi Andersson, Bayern München II, kontrakt till 30 juni 2023

Utlånad till Austria Klagenfurt, kontrakt till 30 juni 2022



Gustaf Nilsson, Wehen Wiesbaden, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 19/11

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen mot Osnabrück (oavgjort 0-0).

Nästa ligamatch för laget: Havelse (b) 26 januari



-----

UKRAINA



Douglas Bergqvist, Chernomorets, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste matchen: -

Nästa ligamatch för laget: Mariupol (h) 28 februari

-----



ÖSTERRIKE



Tim Prica, WSG Tirol, kontrakt till 30 juni 2023

Lånad från Ålborg, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Nästa ligamatch för laget: Sturm Graz (h) 12 februari



Gustav Henriksson, Wolfsberger, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen mot Hartberg (oavgjort 2-2).

Nästa ligamatch för laget: Reid (h) 11 februari

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt, kontrakt till 30 juni 2022

Lånad från Bayern München II, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/3

Speltid i senaste ligamatchen; 45

Timossi Andersson spelade från start mot Sturm Graz (förlust 0-3) men byttes ut i halvtid.

Nästa ligamatch för laget: LASK (b) 11 februari







SPELARE I AVSLUTADE/EJ PÅBÖRJADE LIGOR









FINLAND

Jacob Tånnander, HJK, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 6/5

Speltid i senaste matchen: -

Helt utanför matchtruppen också mot KuPS (oavgjort 1-1). HJK är redan klara mästare.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Filip Almström Tähti, IFK Mariehamn, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/0

Speltid i senaste matchen: 90

Avslutade säsongen med att spela hela matchen mot Haka (förlust 0-2) och drog på sig ett gult kort i den 39:e minuten. IFK Mariehamn klarade nedflyttning med sju poängs marginal till slut och spelar alltså i högsta ligan även nästa säsong.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Calle Svensson, IFK Mariehamn, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 26/0

Speltid i senaste matchen: 90

Tillbaka i matchtruppen och i startelvan när IFK Mariehamn avslutade säsongen med en 0-2-förlust mot Haka. Svensson avslutade säsongen med att få titta på domarens gula kort i den fjärde tilläggstidsminuten.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Gustaf Backaliden, SJK. kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/0

Speltid i senaste matchen: -

Inte synlig i matchtruppen mot Inter Åbo på bortaplan (seger 5-2). Mästerskapsserien är färdigspelad men SJK får spela playoff om en kvalplats till Conference League.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Andre Österholm, Ekenäs, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/3

Speltid i senaste matchen: 62

Tillbaka i matchtruppen och fick en dryg timme på planen hemma mot Gnistan (seger 2-0). Det var säsongens sista match för laget som femma i slutspelsserien men missade att gå till playoff till högstaligan, dit lag 2-4 i tabellen gick.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



-----





FÄRÖARNA



Daniel Björkman, KÍ, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/1

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Tillbaka i matchtruppen borta mot Vikingur (oavgjort 1-1). Men något inhopp blev det aldrig. Matchen mot Vikingur var den sista för säsongen. KI har sedan en tid tillbaka säkrat ligatiteln, då Björkman kan titulera sig ligamästare på Färöarna.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



-----

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Bani Yas, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/3

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Tillbaka i matchtruppen och tillbaka i startelvan - och tillbaka som målgörare när han gjorde 2-0-målet i den 25:e minuten i 3-1-segern borta mot Kalba. Nu väntar två cupmatcher för laget.

Nästa ligamatch för laget: -



-----

ISLAND

Emil Berger, Leiknir, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 21/1

Speltid i senaste matchen: 90

Leiknir fortsätter ha det motigt. Femte raka förlusten på de sex senaste matcherna när det blev 0-2 mot borta mot Vikingur. I och med den segern säkrade Vikingur mästerskapstiteln. Leiknir slutade på åttonde plats av tolv lag och spelar i den högsta ligan även nästa säsong.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Sebastian Starke Hedlund, Valur, kontrakt till 31 oktober 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 22/1

Speltid i senaste matchen: 90

Valur avslutade säsongen med en 6-0-seger mot Fylkir. Starke Hedlund spelade från start och hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Johannes Vall, Valur, kontrakt till 16 oktober 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/0

Speltid i senaste matchen: 17

Bänkad från start mot Fylkir (seger 6-0) men fick hoppa in under slutkvarten.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.





-----



NORGE



Moonga Simba, Brann, kontrakt till 31 december 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/1

Speltid i senaste ligamatchen: 34

Fick avslutad säsongen med ett drygt halvtimmeslångt inhopp mot Sarpsborg 08 (seger 2-1). Nu väntar kval för Brann för att hålla sig kvar i Eliteserien.

Nästa ligamatch för laget: -





Elias Hadaya, Kristiansund, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 1/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen mot Vålerengen (seger 2-1).

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Liridon Kalludra, Kristiansund, kontrakt till 31 december 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 25/1

Speltid i senaste ligamatchen: 28

Kalludra var bänkad från start men fick en knapp halvtimme mot Vålerengen (seger 2-1).

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Daniel Gustavsson, Lilleström, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsng: 27/2

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades i matchtruppen mot Sandefjord (seger 2-0)

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Tom Pettersson, Lilleström, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/3

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Var tillbaka i startelvan efter smällen senast som gjorde att han fick utgå. Hjälpte laget hålla nollan i 2-0-segern mot Sandefjord.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Albin Sporrong, Mjöndalen, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/1

Speltid i senaste ligamatchen: 9

Utanför startelvan också mot Bodö/Glimt (förlust 0-3). Fick göra ett inhopp på knappt tio minuter. Mjöndalen slutar sist och ramlar ur Eliteserien.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Daniel Janevski, Mjöndalen, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/0

Speltid i senaste matchen: -

Saknades i matchtruppen mot Bodö/Glimt (förlust 0-3).

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Leopold Wahlstedt, Odd, kontrakt till 31 december 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 13/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Avslutade säsongen med ett insläppt mål i 3-1-segern mot Stabaek. Laget klarar sig kvar med sju poängs marginal.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Adam Andersson, Rosenborg, kontrakt till 31 december 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 28/0

Speltid i senaste ligamatchen: 45

Efter att ha varit ordinarie större delen av säsongen var han bänkad från start i säsongens sista match, då laget mötte Strömsgodset och spelade 2-2. Fick dock hoppa in i halvtid. Rosenborg slutar på femte plats och missade Europaspel.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Jonathan Augustinsson, Rosenborg, kontrakt till 31 december 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Inte synlig i matchtruppen mot Strömsgodset (oavgjort 2-2).

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Pavle Vagic, Rosenborg, kontrakt till 31 december 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Fanns inte med i matchtruppen mot Strömsgodset (oavgjort 2-2).

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Stefano Vecchia, Rosenborg, kontrakt till 31 december 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/11

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade hela matchen också mot Strömsgodset (oavgjort 2-2) och gjorde lagets näst sista mål för säsongen när han från straffpunkten reducerade till 1-2 i den 70:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg, kontrakt 31 december 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/3

Speltid i senaste ligamatchen: 9

Bänkad från start mot Strömsgodset (oavgjort 2-2) och fick göra ett inhopp på knappt tio minuter.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

William Kurtovic, Sandefjord, kontrakt till 31 decmber 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/2

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Saknades helt i matchtruppen mot Lilleström (förlust 0-2). Sandefjord slutade på tionde plats i tabellen.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Anton Saletros, Sarpsborg 08, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/mål denna säsong 26/3

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades helt i matchtruppen mot Brann (förlust 1-2). Sarpsborg slutade i mitten av tabellen, på åttonde plats.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Guillermo Molins, Sarpsborg 08, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Något inhopp blev det aldrig i matchen mot Brann (förlust 1-2). Nu återstår det att se var Molins spelar nästa säsong, då kontraktet med Sarpsborg går ut vid årsskiftet.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Marcus Sandberg, Stabaek, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/nollor denna säsong: 27/7

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Släppte in tre mål för andra matchen i följd när det laget förlorade med 1-3, också det för andra matchen i följd. Denna gång mot Odd. Stabaek ramlar ur Eliteserien.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Kevin Kabran, Viking, kontrakt till 31 december 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 28/3

Speltid i senaste ligamatchen: 45

Bänkad från start men byttes in i halvtid mot Tromsö (seger 2-0).

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Albin Mörfelt, Vålerengen, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

För fjärde matchen i följd blev det 90 minuter på avbytarbänken för Mörfelt. Denna gång när laget vann med 2-0 hemma mot Mjöndalen.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Jakob Lindström, Fredrikstad, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/1

Speltid i senaste ligamatchen: 45

Kvalsemifinalen till Eliteserien mot KFUM Oslo slutade 3-3 efter full tid och fick avgöras efter straffsparkar. Lindström missade straffavgörandet, då han byttes ut redan i halvtid.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Lowe Reuterswärd, Fredrikstad, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/1

Speltid i senaste ligamatchen: -

Inte synlig i matchtruppen mot KFUM Oslo (oavgjort 3-3 efter full tid)

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad



Noa Williams, Fredrikstad, kontrakt till 31 december 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/1

Speltid i senaste ligamatchen: 28

Byttes in tre minuter in på förlängningen i kvalsemifinalen mot KFUM Oslo (3-3 efter full tid, 4-5-förlust efter straffsparkar)

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad



Jonathan Johansson, Ranheim, kontrakt till -

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen också mot Fredrikstad (förlust 1-3).

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Simon Marklund, Ranheim, kontrakt till 31 december 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 29/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen mot Fredrikstad (förlust 1-3).

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Albin Svensson, Stjördals-Blink, kontrakt till -

Ligamatcher/nollor denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: -

Saknades i matchtruppen också i kvalreturen mot Hödd (seger 3-0) och i och med segern håller sig Stjördals-Blink kvar i den näst högsta norska ligan.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



David Fällman, Ålesund, kontrakt till 31 december 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/2

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade hela matchen mot Stjördals-Blink (förlust 0-1). Det är sedan tidigare klart att Ålesund tar sig upp i Eliteserien.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



-----







USA



Adam Lundqvist, Houston, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 24/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade hela matchen också mot Montreal (förlust 0-2).

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Anton Tinnerholm, New York City, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong 25/0

Speltid i senaste matchen: -

Fanns inte med i MLS-finalen mot Portland som laget vann med 4-2 efter straffsparkar.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Robin Jansson, Orlando, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 26/3

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen borta mot Nashville (förlust 1-3)

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Axel Sjöberg, San Antonio, kontrakt till 30 november 2021

Ligamatcher denna säsong: 15/1

Speltid i senaste matchen: -

Fanns inte med i matchtruppen i slutspelsmatchen mot Orange County som slutade 1-1 efter full tid men där Orange County vann med 5-3 efter straffsparkar.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

