Anders Christiansen kommenterar Danmark-ryktena

Anders Christiansen har varit oerhört tongivande i flera år i Malmö FF. Idag uppger danska bold.dk att Bröndby och Mitdjylland ska ha försökt värva mittfältaren under januarifönstret.



Sex mål och nio assist blev det för Malmös mittfältsgeneral i allsvenskan den gångna säsongen. Efter ännu ett Champions League-äventyr samt ett SM-guld uppgav idag bold.dk att Mitdjylland och Bröndby försökt göra anspråk på mittfältaren.

Anders Christiansen har själv gått ut i Fotbollskanalen för att diskutera hur aktuellt det skulle vara att flytta hem till Danmark.

- Om vi ser det ekonomiskt ska det jättemycket till om en dansk klubb ska betala en bra lön, för jag kommer in på den vanliga skatten - och det gör en skillnad. Med respekt för både Brøndby och Midtjylland tycker jag just nu inte att det är det riktiga steget att ta. Men Midtjylland och Brøndby och toppklubbar i Skandinavien är alltid intressant, och de gör det hur bra som helst de danska klubbarna. Vi har mycket att göra nu här, men med all respekt för alla hoppas jag att nästa steg är utomlands, säger Christiansen till fotbollskanalen.



Anders Christiansen har kontrakt med Malmö FF till 2024.

RASMUS HJORTLING OLOFSSON





