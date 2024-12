TV: Skandalscener i Bundesliga

Skandalscener utspelade sig i Bundesliga under lördagen.

Föremål kastades in på plan och målvakten Patrick Drewes träffades i huvudet.



Under tilläggstid i Bundesliga-matchen mellan Union Berlin och Bochum inträffade kaotiska scener.



Efter att det blev 1-1 kastade delar av publiken in föremål på planen där Bochum-målvakten Patrick Drewes träffades i huvudet.



Han fick vård på planen och såg märkbart påverkad ut. Enligt Bild transporterades han senare till sjukhus.



Matchen slutade 1-1 och gärningspersonen greps av polis.