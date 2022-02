Power Ranking med Lühr: Därför ligger Djurgården före MFF just nu

Det stora transferfönstret ut i världen är stängt och vi börjar ana allt mer tydliga allsvenska trupper.

Inte helt färdiga, så klart - men på god väg att bli.

Då är det också dags för den första Power Rankingen för 2022, där jag utgår från slagstyrkan i de 16 lagen just nu.

Det är inget allsvenskt tips, utan en bedömning hur långt fram i arbetet lagen ligger just nu och hur väl man utfört jobbet så här långt.

/MATHIAS LÜHR

1. Djurgårdens IF

Nyckelspelare in: Victor Edvardsen (Degerfors)

Nyckelspelare ut: Edward Chilufya (FC Midtjylland)

Kommentar: Så här långt en stark silly-säsong av sportchefen Bosse Andersson. Tappen av spetsen Chilufya (24 miljoner kronor är en mycket stark försäljning av en spelare med potential men som också varit mycket ojämn) och ikonen Jacob Une Larsson är kännbara, men additionen av Pierre Bengtsson och Gustaf Wikheim balanserar upp det med råge skulle jag säga.

Hur bra silly-säsongen blir i verkligheten är dock upp till nye målkungen Victor Edvardsens prestationer under 2022. Han ska fylla rollen längst fram som Djurgården saknade i guldjakten förra säsongen.

För mig är det långt ifrån något bombsäkert, jag är inte helt hundra på att Edvardsen blir den omedelbara succé som många tror. Men laget har en potential som man saknade under 2021.

2. Malmö FF

Nyckelspelare in: Matej Chalus (Slovan Bratislava)

Nyckelspelare ut: Anel Ahmedhodzic (Bordeaux, lån)

Kommentar: En ganska försiktig silly season så här långt hos de regerande mästarna, om man bortser från tränarturbulsensen som såg Jon Dahl Tomasson lämna och sparkade ex-Bajen-tränaren Milos Milojevic komma in.

Väntat att Ahmedhodzic skulle lämna, men kanske inte att det “bara” skulle bli på lån till en storklubb på glid i franska ligans nedre regioner.

Chalus får ses som ersättaren till Ahmedhodzic, och MFF:s sportsliga ledning brukar ha koll på den här sortens affärer.

Antonio Colak är svår (omöjlig?) att behålla och kanske kommer man ångra att man aldrig riktigt gav Amin Sarr (Heerenveen) chansen men truppen är i vanlig ordning så stark att man ska vara favoriter till SM-guldet. Och ingen är överraskad om nya spelare ansluter fram till allsvenska premiären.

3. AIK

Nyckelspelare in: Kristoffer Nordfeldt (förlängning)

Nyckelspelare ut: Henok Goitom (slutar)

Kommentar: Man har plockat in oprövade kenyanske tonåringen Henry Meja, hämtat ungt i form av Jesper Ceesay (BP), Josafat Mendes (Hammarby) och flyttar upp Rasmus Bonde i A-truppen.

Ungt, lovande och en doft av framtid, men inget som får någon att sätta sig i spagat direkt. Och den högpresterande truppen från 2021 är ju i stort sett intakt - så inget konstigt med det.

Men är det guldet AIK ska gå för guldet i år så behöver man den där givna spetsen längst fram som man saknade 2021. Jag kan också se ett stort behov att förstärka de offensiva kanterna.

4. Hammarby IF

Nyckelspelare in: Joel Nilsson (Mjällby)

Nyckelspelare ut: Akinkunmi Amoo (FC Köpenhamn)

Kommentar: Det går inte att snacka bort den ekonomiska succén med Amoo, som går till FCK för över 40 miljoner kronor - där ska sportchef Jesper Jansson och scoutingansvarige Mikael Hjelmberg ha mycket credd.

Det går heller inte att snacka bort en rad med förhållandevis svaga allsvenska säsonger, utan att vara riktigt nära guldet - trots att man är klar tvåa (efter Malmö FF) i löneligan.

Nu hämtar man in slitvargen Joel Nilsson från Mjällby, unge talangen Dennis Collander från Örebro - två oprövade kort i en svensk storklubb. Nahir Besara återkommer, men såg inte fantastisk ut under förra hösten i Örebro. Jag kan inte säga att jag tycker truppen ser bättre ut än 2022 just nu.

Men pengar finns som sagt att förstärka ytterligare med.

5. IF Elfsborg

Nyckelspelare in: Michael Baidoo (Sandnes)

Nyckelspelare ut: Frederik Holst (ny klubb ej klar)

Kommentar: Det här är inget allsvenskt tips, utan en ranking på hur slagstarka lagen ser ut just nu. För två år i rad har ett “under radarn”-Elfsborg småchockat omgivningen och hängt på i guldracet under i stort sett hela säsonger.

Och Jimmy Thelin kommer att ha en lika stark trupp i år när allsvenskan rullar igång.

Viktiga mittfältaren Frederik Holst valde att bryta kontraktet, och det kommer säkert både synas och kännas. Holst är ingen spelare som det glittrar om på planen, men dansen drog ett viktigt lass på mittfältet under succésäsongerna 2020 och 2021.

Marokhy Ndione säljs till Viborg, liksom mittbacken Christopher McVey (Miami) - men där ska det finnas påfyllnad i den befintliga truppen.

6. IFK Göteborg

Nyckelspelare in: Emil Salomonsson (Fukuoka)

Nyckelspelare ut: August Erlingmark (Atromitos)

Kommentar: Det var väl givet att Blåvitt skulle damma av ännu en hemvändare inför 2022, men till skillnad från de flesta övriga veteraner som gjort comeback på Kamratgården de senaste åren så gillar jag värvningen av outtröttliga högerbacken Emil Salomonsson.

Gillar även nyförvärvet från Halmstad Amir Al-Ammari mycket. Mikael Stahre kommer ha en rätt fin trupp att jobba med i år.

Nye Erik Sorga ska göra många mål är det tänkt, men den bördan lär inte bli alltför tung med tanke på att allsvenskans bästa forward - Marcus Berg - finns bredvid.

Frågetecken kring målvaktsposten, och att tappa Erlingmark är ett slag mot truppen. Inget snack om det. Men det här kommer att bli roligare än 2021, det vågar jag garantera.

7. Kalmar FF

Nyckelspelare in: Ricardo (Ankaragucu)

Nyckelspelare ut: Jonathan Ring (Jeju United)

Kommentar: Här är det omsättning på viktiga spelare och positioner och Henrik Rydström kommer att få plocka fram alla sina hyllade tränaregenskaper för att upprepa succén från i fjol. Jonathan Ring och Nils Fröling är två tredjedelar av anfallslinjen som försvinner.

Piotr Johansson (Djurgården) och Sebastian Ring är två startande ytterbackar som måste ersättas.

Gillar dock skarpt värvningen av Nahom Netabay från Sirius, och även den av Simon Skrabb. Kevin Jensen (Landskrona) är ett oprövat men spännande namn.

Viktigast är kanske ändå att få in stabilitet på målvaktspositionen, och kan Ricardo lösa den uppgiften så blir det en viktig uppgradering för Kalmar FF 2022.

8. BK Häcken

Nyckelspelare in: Tomas Totland (Tromsö)

Nyckelspelare ut: Patrik Wålemark (Feyenoord)

Kommentar: Här är ju den stora utmaningen att ersätta Wålemarks offensiva produktion. Går det ens? Nu har man värvar erfaret och skandinaviskt med Totland, Mikkel Rygaard och Even Hovland, men det kittlar inte direkt.

Inte mig i alla fall. Inte så här långt.

Per-Mathias Högmo är en erfaren tränare, en expert på att rädda lag från nedflyttning - men är han mannen som styr Häcken mot toppen igen?

Med Wålemarks flytt till Feyenoord så försvann en hel del av elektriciteten kring laget, men å andra sidan så försvann det lika mycket förväntningar.

Och det kanske är nyttigt.

9. IFK Norrköping

Nyckelspelare in: Jean Carlos de Brito (Varberg)

Nyckelspelare ut: Alexander Fransson (AEK Aten)

Kommentar: Vad var det vi fick se i Norrköping i fjol egentligen? Jag vet att det är många fler än jag som ställer den frågan. Nu verkar det bubbla i gruppen och Rikard Norling får kommentera alltifrån trupporo till utspel från agenter.

Dessutom har viktige Alexander Fransson lämnat för Grekland och 2022-kometen Carl Björk för Danmark.

Läget känns inte alls optimalt, man tycker att en klubb med IFK Norrköpings tradition och starka ekonomi borde vara på ett bättre ställe i februari - även om jag gilla värvningarna av de Brito och Godswill Ekpolo från Häcken.

Mycket jobb återstår för att göra Peking till ett topplag.

10. Mjällby AIF

Nyckelspelare in: Adam Ståhl (Sirius)

Nyckelspelare ut: Carljohan Eriksson (Dundee United)

Kommentar: Det viktigaste här är att man hittat en tränare som begriper hur Mjällby måste spela för att vara framgångsrikt i allsvenskan, och där är min magkänsla att man träffat rätt i Andreas Brännström.

Sett till truppbygge så tappar man allsvenskans bästa målvakt 2021 i Eriksson, men fyller på med allt mer erfarne talangen Samuel Brolin. Inga konstigheter.

Andra tyngre tappet är Joel Nilsson till Hammarby, men jag måste säga att jag gillar Adam Ståhl-värvningen från Sirius.

Tonåringen Silas Nwankwo, 18. är senast in och ska vara vass framåt.

Man har även visat att lån från Malmö FF (Noah Eile) funkar fint på Listerlandet.

Mjällby blir obehagligt att möta även 2022.

11. Varbergs BoIS

Nyckelspelare in: Eliton Junior (Red Bull Brasil, Brasilien)

Nyckelspelare ut: Jean Carlos de Brito (IFK Norrköping)

Kommentar: Man har lärt sig något under åren som Varberg varit i allsvenskan nu, och det är att aldrig underskatta de anonyma nyförvärv som Jocke Persson plockar in och jobbar med.

Så man är ju nyfiken på Eliton från Red Bull Brasil, och Joel Sundström från San Pedro (!) också för den delen,

Tappet av de Brito var tungt, men samtidigt ett kvitto på hur skicklig Persson är på att utveckla och lyfta spelare som ingen egentligen brytt sig om tidigare. Det var ju inte så att folk reagerade nämnvärt när Varberg plockade upp den petade vänsterbacken från Hammarby.

12. Degerfors IF

Nyckelspelare in: Ronald Mukiibi, Östersund

Nyckelspelare ut: Victor Edvardsen, Djurgården

Kommentar: Alla begriper att utmaningen för Degerfors är att ersätta alla de mål som Victor Edvardsen stod för i fjol. Men det finns intressanta spetsar. Nye Dijan Vukojevic från Norrby öste in mål i superettan i fjol. Nikola Djurdjic är en offensiv ledare och Johan Bertilsson har alltid kunnat göra mål. Och så vidare.

Jag är dock lite extra förtjust i Mukiibi som kommer in från Östersund, en klassförsvarare med mycket erfarenhet.

Tappet av kapten Oliver Ekroth givetvis mycket kännbart.

13. Helsingborgs IF

Nyckelspelare in: Ali Suljic (BP)

Nyckelspelare ut: -

Kommentar: Försiktigt transferfönster så här långt, där inga bomber varken hörts eller släppts. Här handlar det främst om att behålla viktiga spelare som Anthony van der Hurk, Wilhelm Loeper och Casper Widell.

Och får favoriten van der Hurk igång målskyttet så ska HIF också ha goda chanser att hänga kvar som nykomling i år. Men - holländarens kontrakt löper ut efter denna säsong och kanske måste man sälja skyttekungen i sommar och det skulle nog vara en mycket tuff smäll som det ser ut just nu.

14. IK Sirius

Nyckelspelare in: Kristopher de Graca (Venlo)

Nyckelspelare ut: Nahom Netabay, Kalmar FF

Kommentar: Joseph Colley lämnade efter sitt låneavtal och ersätts på mittbacken av rutinerade de Graca. Där fyller man ett hål direkt. Och liksom hela föreningen så är sportchefen Ola Andersson en underskattad spelare på den här nivån. Säsong efter säsong så hittar Andersson “rätt” tränare för laget och “rätt” spelare som passar in i detta.

Så här långt in på året så påminner Sirius slagstyrka den man klarade sig kvar i allsvenskan med i fjol och jag tror ingen är direkt orolig på Studenternas.

15. IFK Värnamo

Nyckelspelare in: Robin Tihi (AIK, lån)

Nyckelspelare ut: -

Kommentar: Säsongen 2021 var inget annat än en saga för Värnamo som lett av Jonas Thern och Robin Asterhed tog sig som nykomling rakt upp igenom superettan till allsvenskan.

Laget ser jag fram emot att lära känna bättre under säsongen som kommer, men det känns just nu svårplacerad i denna ranking. Marcus Antonsson är nyligen värvad och bidrar med spets och erfarenhet. Namnkunnigt lån är Tihi från AIK, man tar in målkungen från division 2-klubben Onsala Victor Andersson och nygamle brassen Netinho.

Hur det kommer gå? Har ens Jonas Thern en aning?

16. Gif Sundsvall

Nyckelspelare in: Forrest Lasso (Tampa Bay Rowdies)

Nyckelspelare ut: -

Kommentar: Du rapporteras om att Oscar Linnér ska vara nära nykomlingen från Norrland, och det vore givetvis en tung förstärkning på målvaktssidan.

Mycket möjligt en nödvändig sådan.

För annars ser truppen ut ungefär som det gjorde i superettan i fjol med undantag av nye mittbacken Forrest Lasso från Tampa Bay Rowdies (namnet!) och AIK-floppen Saku Ylätupa - och det är frågan om Giffarna klarar sig kvar med det i år.

***

ANNONS:

TV: Allsvenskans bästa spelare 2021:

Matchrapporter: Fyra mål av Astrit Selmani när Hammarby slog Kalmar FF Marcus Berg och Bernardo Vilar heta när IFK Göteborg slog IFK Norrköping Halmstad tvingas till kval efter oavgjort mot Malmö Magnus Eriksson matchhjälte för Djurgården mot Häcken Nicolas Stefanelli gjorde två mål när AIK vann mot Sirius