JUST NU: IFK Norrköping med ännu en spelaraffär

IFK Norrköping har precis presenterat Jacob Ortmark. Den 24-årige mittfältaren lämnar IK Sirius för IFK Norrköping.

I söndags kom uppgifterna om att mittfältaren var på väg bort från IK Sirius.

Idag presenteras han av sin nya klubb.

Ortmark uppger själva att intresset funnits länge och att han är nöjd över att övergången nu är klar.

- IFK Norrköping visade intresse i vintras och så har det intensifierats de senaste veckorna. Nu är jag här och det känns hur bra som helst. Jag går på rosa moln. Helheten här lockar verkligen och det är en anrik och fin klubb med ett gott rykte. Det finns stora ambitioner och jag kommer hit för att vinna SM-guld. Det är en stark spelartrupp med en stark kärna som lockar, förklarar Ortmark via klubbens hemsida.

Norrköpings tränare Rikard Norling anser att klubben plockat in precis den mittfältaren han önskade.

- Jag anser att Jacob står för precis det som vi behöver utav en central mittfältare i vårt sätt att spela och passar väl in i föreningens identitet och med ivern om att göra toppresultat. Det passar in i vår målsättning här och nu men även en långsiktighet i och med att vi skriver ett fyraårsavtal, säger Norling via klubbens hemsida.

Jacob Ortmark spelade 28 matcher i allsvenskan förra säsongen och gjorde sex poäng.

RASMUS HJORTLING OLOFSSON

