KLART: Filip Rogic lämnar AIK – Sirius nästa

Filip Rogic lämnar till slut för IK Sirius efter senaste tidens uppgifter.

På AIK:s hemsida tackas han av för sina insatser, och att han hjälpte laget i en prekär situation.

I hans nya klubbadress är sportchef Ola Andersson nöjd över att få in en ledargestalt till laget.

– Vi är övertygade om att hans egenskaper och rutin kommer att bidra till att vi tar poäng, särskilt i matcher som står och väger, uttalar sig sportchefen på hemsidan.

Filip Rogic flyttar omgående från AIK till Sirius efter 29 framträdanden i svartgult. Avtalet med Uppsala-laget sträcker sig över 2024.

På AIK:s hemsida tackar sportchef Henrik Jurelius för mittfältarens tid i klubben:

– Jag vill tacka Filip för hans insatser i den svartgula tröjan. Han kom till oss när vi befann oss i en prekär situation och han har bidragit både på och vid sidan av planen. Önskar Filip ett fortsatt lycka till i hans framtida karriär, säger han.

Rogic själv uttrycker tacksamhet för alla i och runt klubben.

– Jag vill tacka alla inom AIK Fotboll för tiden i klubben, framförallt lagkamraterna, tränarteamet, personalen på Karlberg och alla AIK-supportrar som har stöttat mig under tiden i AIK. Det har varit en ära för mig att spela för AIK och jag har endast gott att säga om klubben, då jag känt mig välkommen från första stund. Jag hade hoppats kunna tillföra mer på planen under de här åren, men det blev lite olyckligt med skador. Jag är dock stolt över att ha representerat AIK och burit tröjan med stolthet. AIK är mitt lag i Stockholm och jag önskar klubben all lycka under säsongen och i Europaspelet i sommar.

28-åringen förklarar beslutet att gå till Sirius med att han sedan tidigare har en relation med tränaren Daniel Bäckström sedan tiden i Örebro och att de två hade ett bra snack ihop innan allt blev klart.

Sportchef Ola Andersson på Sirius hemsida:

– Vi är glada att knyta till oss Filip. Vi är övertygade om att hans egenskaper och rutin kommer att bidra till att vi tar poäng, särskilt i matcher som står och väger. Förutom att vi får en duktig fotbollsspelare i Filip får vi även in en personlighet med ledaregenskaper i gruppen. Planen är att göra Filip spelklar så snart som möjligt och att han blir uttagningsbar till cupmatchen nu på söndag.

