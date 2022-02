ÖSK ska tillbaka till allsvenskan – "Har eld i ögonen"

Inför Örebro SK:s år i superettan har det skett stora förändringar i truppen – en som dock är kvar är Jiloan Hamad.

Med nye tränaren Joel Cedergren vid rodret tror mittfältaren starkt på satsningen mot allsvenskan igen.

– Joel har implementerat sitt sätt, det som han tror på och som är hans framgångsrecept, säger Hamad till Nerikes Allehanda.

Många tongivande spelare har lämnat Örebro SK efter nedgraderingen i höstas. Dennis Collander, Nahir Besara och Nordin Gerzic bland annat.

Jiloan Hamad är fortsatt lojal mot ÖSK. Och han ser stora skillnader redan nu i laget, och tror på en bra säsong som väntar.

– Det är en del nytt, en helt ny formation som jag tror kommer att passa oss skitbra. Träningssättet är annorlunda, men vi kommer att bli starkare av det. Vi har redan blivit starkare av det. Joel har implementerat sitt sätt, det som han tror på och som är hans framgångsrecept, säger Hamad till Nerikes Allehanda.

Han ser en ungdomlig hunger som han gillar.

– Vi har en bra stämning, ett bra go i truppen. Och vi har fått in spelare som tar för sig, det är kul med unga spelare som kommer till träning och vill någonting. Som har elden i ögonen. Farsan sa alltid till mig när jag var yngre att du ska vara som en eld på planen, aldrig stå still och visa att du vill, säger han till NA.

