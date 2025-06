Efter skadan på Nsabiyumva: ”Kunde inte fortsätta”

Västerås SK föll tungt borta mot Varbergs Bois i superettan.

I tillägg till det tvingades även lagkapten Frédéric Nsabiyumva att utgå på grund av skada.

– Han kände av låret och kunde inte fortsätta, säger VSK-managern Kalle Karlsson till Max.

Under söndagen ställdes Varbergs Bois mot Västerås SK på Påskbergsvallen i Halland.



Inför matchen befann sig hemmalaget på en tredjeplats med 21 inspelade poäng och VSK på en femteplats med 19 poäng.



Matchen skulle bli en jämn och mållös sådan fram till pausvila.



Drygt fem minuter in i den andra halvleken skulle dock matchens första mål falla – genom en cykelspark från Jesper Westermark i hemmalaget.



Det blev matchens enda mål, men inte VSK:s enda orosmoln.



I slutet av den första halvleken sträckte lagkapten Nsabiyumva ut sig rejält för att täckta ett avslut i straffområdet. Efter det blev han liggande, tog sig för ena låret och tvingades senare till byte.



Frågan är dock hur allvarlig skadan är, och hur länge mittbacken kan bli borta?



– Det är svårt att bedöma nu. Han kände av låret och kunde inte fortsätta. Hur allvarligt det är får vi undersöka de kommande dygnen, säger VSK-managern Kalle Karlsson till Max.



Om matchen, och Westermarks drömmål, säger han:



– Varberg är starka på sina fasta situationer, tunga på hörnor och inkast. Till slut var det en sånt som resulterar. Ett otroligt avslut, säger Karlsson om Jesper Westermarks 1–0 genom en cykelspark ribba in.



I nästa match ställs VSK mot Brage på hemmaplan. Den spelas på söndag, med avspark 15.00.